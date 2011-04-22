-VALİ ALTIPARMAK: PATLAMA YOK ANTALYA (A.A) - 22.04.2011 - Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, NATO'ya ait akaryakıt boru hattındaki yangının, bölgede izinsiz sondaj çalışması yapan bir firmanın çalışması esnasında çıktığını bildirdi. Vali Altıparmak yaptığı açıklamada, boru hattında patlama meydana gelmesinin söz konusu olmadığını belirterek, şu bilgileri verdi: ''İzinsiz sondaj çalışması yapan bir firmanın, hattın geçtiği yeri bilmemesi yüzünden boru hattını delmesi sonucu kıvılcım çıkıyor ve kıvılcım yangına sebebiyet veriyor. Kesinlikle bir patlama söz konusu değil. Boru hattı NATO'ya ait. Olay meydana gelince NATO anında yakıtı kesti. Hatta ters emme sistemiyle yakıt boşaltıldı. Halen boruda kalan yakıt yanıyor. Birkaç saat içerisinde tamamen söndürülür. Ölen ya da yaralanan yok. Yangın kontrol altında. Yangının çevreye ya da ormana sıçraması söz konusu değil. Gerekli önlemler alındı.''