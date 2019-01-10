Vali açıkladı: 'Kendiliğinden' çıkan Hint keneviri artık yakılmayacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Kentimizde kendiliğinden çıkan 2.5 milyon Hint keneviri var. Artık bunları yakmayacağız. Kenevir ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağız" dedi.

Vali Bilgin, bir restoranda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelerek yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimine yönelik konuşmasının ardından harekete geçtiklerini söyledi.

Bilgin, özetle şunları söyledi:

"Hint kenevirinden yapılan bu halatlar binlerce ton ağırlığındaki gemilerde kullanılıyor. Kentimizde kendiliğinden çıkan 2.5 milyon Hint keneviri var. Artık bunları yakmayacağız. Kenevir ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Biz bu güne kadar tabii Hint kenevirini hep kötü amaçlı algıladık. Bunu iyi yönde kullanırsanız olumlu, olumsuz kullanırsanız olumsuz olur. Bunu önemli olan ne amaçlı kullanmak. Her şeyin artısı da eksisi de vardır. Biz Hint kenevirinin artı yönünü kullanacağız."