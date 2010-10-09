-VALENCİA'NIN EN İYİ 2.TRANSFERİ MEHMET TOPAL MADRİD (A.A) - 09.10.2010 - Şenhan Bolelli - Bu yaz Galatasaray'dan Valencia'ya transfer olan Mehmet Topal, Valencialı taraftarın gözünde takımın bu yıl yaptığı 2. en iyi transfer oldu. Valencia bölgesinin spor gazetesi olan Superdeporte, Valencia kulübünün bu sezon transfer ettiği 7 futbolcu arasından şimdiye kadar en iyi performans gösterenleri taraftara sordu. "Bu sezon Valencia'nın en iyi transferini seç" şeklinde yöneltilen anket sorusuna yüzde 55 gibi büyük bir çoğunluk Artiz Aduriz yanıtını verirken, Mehmet Topal oyların yüzde 17'sini alarak 2. sırada yer aldı. Valencialı taraftarlar Mehmet'in arkasından Soldado (yüzde 11), Tino Costa (yüzde 10), Ricardo Costa (yüzde 3), Feghouli (yüzde 2) ve Stankevicius'u (yüzde 1) seçti. Mallorca'dan 4 milyon avroya transfer edilen Aduriz, Valencia'da şimdiye kadar 3'ü lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 gol atarken, teknik direktör Vicente Del Bosque tarafından ilk defa İspanya Milli Takımı'na çağırıldı ve dün oynanan Litvanya maçında da oynadı.