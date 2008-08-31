Valencia'dan süper başlangıç



Geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Valencia, aynı sezon beklentilerin çok üzerinde bir performans gösteren Mallorca'yı ağrıladı. Ancak Mallorca'da Basinas, Güiza ve Ibagaza gibi yıldız oyuncuların ayrılması büyük bir güç kaybı olarak göze çarptı



Karşılaşma boyunca etkili bir oyun sergileyen Valencia ilk yarıda golleri David Villa ve Mata'yla bularak soyunma odasına 2-0 önde gitti.



İkinci yarıda da bir birinden net gol fırsatları bulan Valencia, 82. dakikada Panadero'nun attığı golle 3-0 öne geçti ve karşılaşmayı bu skorla tamamladı.



