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Spor

Valencia'dan süper başlangıç

La Liga'da geçtiğimiz sezonun en büyük hayal kırıklığı Valencia, sezona Mallorca'yı 3-0 yenerek başladı.

31 Ağustos 2008 03:00


 Geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Valencia, aynı sezon beklentilerin çok üzerinde bir performans gösteren Mallorca'yı ağrıladı. Ancak Mallorca'da Basinas, Güiza ve Ibagaza gibi yıldız oyuncuların ayrılması büyük bir güç kaybı olarak göze çarptı

Karşılaşma boyunca etkili bir oyun sergileyen Valencia ilk yarıda golleri David Villa ve Mata'yla bularak soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda da bir birinden net gol fırsatları bulan Valencia, 82. dakikada Panadero'nun attığı golle 3-0 öne geçti ve karşılaşmayı bu skorla tamamladı.

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