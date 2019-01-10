Valencia'dan Batshuayi kararı

La Liga ekibi Valencia Michy Batshuayi'nin kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığını ve Belçikalı futbolcunun Chelsea'ya döneceğini açıkladı.

Batshuayi’nin geleceği hakkında konuşan Valencia Spor Direktörü Mateu Alemany, “Michy Batshuayi bu durumu biliyor ve hem kulüp hem de oyuncu için en iyi çözüm bu olacak. Önümüzdeki saatlerde bazı gelişmeler olabilir, birkaç kulüp ile Batshuayi’nin çıkış opsiyonu için görüşmelerde bulunuyoruz. Batshuayi ile ilgili verdiğimiz karar kesin ve bu karardan hiçbir şekilde dönüşümüz olmayacak. Çok açık gözüküyor ki Batshuayi, buraya adapte olamadı. Ama şüphesiz piyasada onu isteyecek çok takım olur. Onun için teklifler gelecektir. Herkes için iyisi olsun.” ifadelerini kullandı.

Valencia teknik direktörü Marcelinho da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Batshuayi’nin performansından memnun olmadıklarını ve Belçikalı futbolcunun performansı konusunda sabırlarının kalmadığını ifade ederek, “Forvete yeni bir transfer yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Michy Batshuayi, Valencia forması altında bu sezon çıktığı 23 maçta, 3 gol, 0 asistlik bir performans sergiledi.