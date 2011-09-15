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Spor

Valencia'da, Mehmet Topal sakatlandı MADRİD (A.A)

15 Eylül 2011 03:41

-Valencia'da, Mehmet Topal sakatlandı MADRİD (A.A) - 15.09.2011 - İspanya'nın Valencia takımında forma giyen milli futbolcu Mehmet Topal'ın, küçük bir sakatlık geçirdiği bildirildi. Şampiyonlar Ligi'nde 13 Eylül Salı akşamı Valencia'nın deplasmanda Racing Genk'e karşı oynadığı maçta girdiği ikili mücadelede sağ omuzundan sakatlanan Mehmet'in, iki gün boyunca antrenmanlara çıkmayacağı açıklandı.  Valencia Kulübü yetkilileri, Türk futbolcunun sağ omuzundaki iltihaplanmanın iki gün içinde kalkmasının beklendiğini, daha sonra yeniden kontrolden geçirilecek Mehmet'in durumunun netlik kazanacağını belirtti.

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