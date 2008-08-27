T24 LogoT24 Logo
Spor

Valencia, Villa'yı 47 milyon €'ya vermedi

Daha önceki haberlerde Real Madrid'in Valencia'ya David villa için son bir hamle daha yaptığını belirtmiştik. Son bilgiye göre Valencia bu teklifi de reddetmiş.

27 Ağustos 2008 03:00


Daha önceki haberlerde Real Madrid'in Valencia'ya David villa için son bir hamle daha yaptığını belirtmiştik. Son bilgiye göre Valencia bu teklifi de reddetmiş.

Valencia Başkanı Soriano, göreve geldiğinde taraftarlarına hiç bir yıldızlarını satmayacağının sözünü vermişti. Burada asıl kastettiği bu transfer sezonunda pek çok devin radarında yer alan David Silva ve David Villa'yı takımda tutacağıydı.

Transfer sezonunun sonuna gelmek üzere olduğumuz bu günlerde son bir girişimde bulunarak David Villa'yı kapmak için bir girişimde bulunan Real Madrid, pek çok kulübün kabul edeceği bir teklifle Valencia'nın kapısını çaldı. 47 milyon €'luk teklif bile Soriano'nun verdiği sözü unutup inadından vazgeçmesine yardımcı olamadı.

Marca'ya göre; eğer Robinho Chelsea'ye giderse Real Madrid daha yüklü bir teklifle Valencia'nın kapısını çalabilir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24