-VALENCIA, TÜRK TAKIMLARININ ''BELALISI'' BURSA (A.A) - 13.09.2010 - UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçında Bursaspor'un rakibi olan Valencia'nın, bugüne kadar oynadığı 6 maçta aldığı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle Türk takımlarına üstünlüğü bulunuyor. 1919 yılında kurulan Valencia, İspanya liginin en başarılı takımları arasında yer alıyor. Sonuncusu 2004 yılında olmak üzere 6 İspanya Ligi şampiyonu olan Valencia, en son 2008'de olmak üzere 7 kez de İspanya Lig Kupası'nı müzesine götürdü. Ligdeki başarısını Avrupa kupalarına da taşıyan Valencia, 1980 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı, 1998'de UEFA Intertoto Kupası'nı, 2004'te UEFA Kupası'nı, 1980 ve 2004 ise UEFA Süper Kupa'yı kazandı. Üç sezonluk aranın ardından bu sezon yedinci kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazanan Valencia, bu kupada 2000 ve 2001 yıllarında final maçına çıkmasına rağmen kupayı müzesine götüremedi. Teknik direktör Unai Emery yönetimindeki Valencia, geçen sezon 7 deplasman maçında sadece bir kez yenilip, 2 de galibiyet aldığı UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde, gol averajıyla Atletico Madrid'e elenmişti. -VALENCIA'NIN TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Bursaspor, Avrupa'da bugüne kadar hiçbir İspanyol kulübüyle karşılaşmasa da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 1996-1997 sezonunda Beşiktaş forması giyerken takımının deplasmanda 3-1 kaybettiği UEFA Kupası 3. tur ilk maçında forma giydi. Sağlam, bu maçta yerini bugün de yardımcılığını yapan Mutlu Topçu'ya bırakmıştı. Rafael Benitez yönetimindeki Valencia, 2003-2004 sezonunda UEFA Kupası 3. turunda yine Beşiktaş ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan Valencia, İstanbul'daki maçı da 2-0 kazandı. Sonraki turda Ersun Yanal yönetimindeki Gençlerbirliği ile karşılaşan Valencia, ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rakibini normal süresi 1-0 biten maçta uzatma dakikalarında attığı golle evinde 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi. Valencia, o sezon Olympique Marsilya'yı finalde 2-0 yenerek UEFA Kupası'nın sahibi olurken, Porto'yu da 2-1 yenerek UEFA Süper Kupası'nı da müzesine götürdü. -RAKİPLERİNİ TANIYAN FUTBOLCULAR- 2003-2004 sezonunda İspanyol kulübü Malaga'da kiralık olarak forma giyen Bursaspor'un Arjantinli orta saha oyuncusu Federico Insua, ligde takımının Valencia'ya 1-0 ve 6-1 kaybettiği iki maçta da forma giydi. Geçen sezon Malaga formasını yine kiralık giyen Sırp defans oyuncusu Bursasporlu Milan Stepanov da takımının Valencia'ya 1-0 yenilmesini engelleyemedi. Valencia'nın yıldız oyuncusu Juan Mata, 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İspanya'nın sahasında Türkiye'yi 1-0 yendiği maçta ikinci yarıda oyuna girmişti. Transfer döneminde Valencia'ya transfer olan Mehmet Topal ise geçen sezon deplasmanda Bursaspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'ın kadrosunda yer alıyordu. Valencia'nın Türk takımlarıyla oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle: ++Sezon Maç ----- ---- 96/97 Valencia - Beşiktaş........: 3-1 96/97 Beşiktaş - Valencia........: 2-2 03/04 Valencia - Beşiktaş........: 3-2 03/04 Beşiktaş - Valencia........: 0-2 03/04 Gençlerbirliği - Valencia..: 1-0 03/04 Valencia - Gençlerbirliği..: 2-0 -VALENCIA'NIN AVRUPA'DA ''EN''LERİ- Valencia, UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda en farklı galibiyetini, 2001 yılında Leiga karşısında 6-1'lik sonuçla elde etti, en farklı mağlubiyetini ise 1993 yılında deplasmanda Karlsruhe'ye 7-0 yenilerek aldı. Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarıyla birlikte 8 kez mücadele eden Valencia, UEFA Kupa Galipleri Kupası'na 3, UEFA Süper Kupa'ya 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 15, UEFA Intertoto Kupası'na 2 kez katıldı. Valencia'nın Avrupa kupası maçlarında en fazla forma giyen futbolcusu, 95 kezle kaleci Santiago Canizares iken en fazla gol atan futbolcusu ise 17 kez ağları havalandıran ve bu yıl Barcelona'ya transfer olan David Villa. Valencia'nın Avrupa kupası maçları karnesi ise şöyle: Turnuva adı 0 G B M -------------------------------------------- UEFA Şampiyonlar Ligi 84 40 24 20 UEFA Kupa Galipleri Kupası 19 10 5 4 UEFA Süper Kupa 3 2 - 1 UEFA Avrupa Ligi 99 45 32 22 UEFA Intertoto Kupası 12 7 3 2 -------------------------------------------- TOPLAM 217 104 64 49