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Spor

Valencia tekliflere açık

La Liga ekiplerinden Valencia, yıldız forveti David Villa'yı asla satmayacağı yolundaki inadından sonunda vazgeçti.

02 Ocak 2009 02:00


La Liga ekiplerinden Valencia, yıldız forveti David Villa'yı asla satmayacağı yolundaki inadından sonunda vazgeçti. Küresel ekonomik kriz nedeniyle zor durumda bulunan İspanyol ekibi, astronomik bir teklif karşılığında Villa'yı elinden çıkarabileceğini açıkladı.

La Liga'da geçen sezon bir dönem düşme tehlikesi yaşayan Valencia, yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ancak maddi sıkıntılar yaşayan kulüp, küresel mali krizle birlikte daha da zor durumda kaldı. Başkan Vicente Soriano, sezon başında yıldız golcü David Villa için gelen yüklü transfer tekliflerini reddetmiş ve "Villa'yı asla satmayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Ancak ekonomik kriz, Soriano'nun inadını kırdı. Valencia başkanı, astronomik bir teklif almaları halinde David Villa'yı gözden çıkarmayı düşünebileceklerini açıkladı. Kulüp, bir diğer yıldız David Silva'ya gelecek tekliflere de açık... Başkan Soriano, David Villa'nın elden çıkarılmasına yönelik tepkileri, "Kulübün geleceğini kurtarmak için savaş veriyoruz. Şu anda ekonomik istikrar, her türlü sportif başarının önünde yer alıyor" sözleriyle yatıştırmaya çalıştı.

Bu açıklamanın ardından, özellikle Manchester City'nin, golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçmesi bekleniyor.

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