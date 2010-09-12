-VALENCİA MAÇINA YOĞUN İLGİ BURSA (A.A) - 12.09.2010 - Bursaspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 14 Eylül Salı günü İspanya'nın Valencia takımı ile yapacağı maçın biletlerinin satışı devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, genel satışa çıkan biletlere taraftarların büyük ilgi gösterdiği kapalı ve açık tribün biletlerinin ilk gün tükendiği bildirildi. Açıklamada, VIP, kapalı ve maraton tribün biletlerinin satışına Bursa Atatürk Stadı gişeleri, tüm Biletix gişeleri, Biletix çağrı merkezi ve Biletix internet sitesinden devam ettiği kaydedildi.