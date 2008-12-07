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Ekonomi

Valencia iflas kıskacında

İspanya'nın önde gelen kulüplerinden Valencia'nın iflas riskiyle karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

07 Aralık 2008 02:00

İspanya'nın önde gelen kulüplerinden Valencia'nın iflas riskiyle karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

"typicallyspanish.com" sitesinin haberine göre Valencia, krizden çıkmak için David Villa gibi büyük yıldızlarını satmak zorunda kalabilir.

Krizden kurtulmak için Bank Bancaja'dan 250 milyon Euro kredi kullanan kulüp, yine para sıkıntısına girdi. Kimi kaynaklar da kulübün 100 milyon Euro'ya daha ihtiyaç duyduğunu kaydediyor. Kulübün bu mali sıkıntıyı yaşamasında en büyük etkenin ise 250 milyon Euro malolacak olan 73 bin kişilik yeni stat projesinin olduğu kaydediliyor.

Kulüp Başkanı Vicente Soriano ise kulübün finansal bir kriz içinde olduğunu kabul etmekle birlikte medyanın iddia ettiği kadar da kötü bir durum olmadığını söylüyor.

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