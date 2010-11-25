-VALENCIA: 6 -BURSASPOR: 1 VALENCİA (A.A) - 24.11.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki maçta Valencia, Bursaspor'u 6-1 yendi. 52. dakikada Valencia atağında Tino Costa'nın ceza sahası dışından yerden sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı. 55. dakikada fark beşe çıktı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Soldado'nun çaprazdan sert şutunda top filelere gitti: 5-0. 62. dakikada Volkan'ın yaklaşık 20 metreden sert şutunda top kaleci Guaita'da kaldı. 63. dakikada Valencia net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan hareketlenen Mata topu kale alanı içine ortaladı. Domingez'in yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleye giden topu Ivankov son anda tokatlayarak kornere çeldi. 68. dakikada Batalla'nın ceza alanı içinden sert şutunda köşeden kaleye giden topu kaleci Guaita son anda tokatladı. 69. dakikada Bursaspor Şampiyonlar Ligi'deki ilk golünü attı. Sağ kanattan hareketlenen Sercan, ceza sahasına girer girmez topu kale alanı içine ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Batalla'nın plase vuruşunda top filelere gitti: 5-1. 78. dakikada Valencia yeniden beş farklı skora ulaştı. Mata'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Dominguez'in, sağ çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu: 6-1. 81. dakikada Domingez ile girdiği duvar pasıyla ceza sahasına giren Mata'nın sert şutunda top kaleci Ivankov'dan döndü. Dönen topu Bursaspor defansı uzaklaştırdı. 88. dakikada Tino Casto'nun ceza sahası içinden sert şutunda top kaleci Ivankov'dan döndü. Maç, evsahibi ekibin 6-1 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Mestalla Hakemler: Bruno Miguel xxx, Venacio Tome xxx, Ricardo Santos xxx (Portekiz) Valencia: Moya x (Dk.23 Guaita xx), Saltor xxx, Ricardo Costa xxx, Maduro xxx, Alba xxx, Tino Costa xxx, Albelda xxx, Joaquin xxx, Mata xxx, Aduriz xxx (Dk.61 Dominguez xxx), Soldado xxx (Dk.71 Isco x) Bursaspor: Ivankov x, Mustafa Keçeli x, Ömer x, İbrahim x, Vederson x (Dk.46 Serdar Aziz x), Turgay x, Ergiç x (Dk. 59 Batalla xx), Svensson x, Volkan x, Insua x, Sercan x (Dk. 83 İsmail Odabaşı x) Goller: Dk. 16 Mata (Penaltıdan),Dk. 21, 55 Soldado, Dk. 30 Aduriz, Dk. 37 Joaquin, Dk. 78 Dominguez (Valencia), Dk. 69 Batalla (Bursaspor) Sarı kartlar: Dk. 76 Albelta, Dk. 90 Alba (Valencia) Dk. 16 Ömer, Dk. 56 Serdar (Bursaspor)