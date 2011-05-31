-VALCKE GERİ ADIM ATTI ZÜRİH (A.A) - 31.05.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Genel Sekreteri Jerome Valcke, ortaya çıkan elektronik posta mesajında, eski başkanlık adayı Muhammed Bin Hammam için kullandığı ''Yoksa FIFA'yı da, dünya kupasına ev sahipliği hakkını aldığı gibi satın alabileceğini mi düşünüyor?'' ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Valcke, FIFA tarafından yayımlanan açıklamasında, Katar'ın, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkını satın aldığını söylemek istemediğini, mesajında, Katar'ın finansal gücüne dikkat çekmeye çalıştığını belirtti. Açıklamada, Katar'ın çok büyük bir finansal güce sahip aday ülke olduğu ve bu gücünü çok iyi kullanıldığından bahsedildiği ifade edildi. Yetkileri geçen gün elinden alınan başkan yardımcısı Jack Warner, Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkını satın aldığına işaret eden ve genel sekreter Jerome Valcke tarafından gönderilen elektronik posta mesajını ifşa etmiş, Valcke mesajın kendisine ait olduğunu kabul etmişti. Warner'ın, elektronik postanın sadece bir kısmını açıkladığını belirten Valcke, bunun özel bir mesaj olduğunu ve durumu görüşeceklerini söylemişti. Warner, Valcke'nin gönderdiği mesajda, ''Bin Hammam'ın FIFA başkanlığına adaylığını niye koyduğunu anlayamıyorum. Bunu, gerçekten başkan olabileceğini düşündüğü için mi, yoksa Blatter'den ne kadar hoşlanmadığını göstermek için mi yapıyor? Yoksa FIFA'yı da, dünya kupasını aldığı gibi satın alabileceğini mi düşünüyor?'' ifadelerini kullandığını söylemişti. FIFA etik komitesi, haklarında rüşvet suçlaması bulunan eski başkanlık adayı Katarlı Muhammed Bin Hammam ile Jack Warner'ın yetkilerini geçici olarak askıya almıştı. Komite'nin açıklamasında, Bin Hammam ile Warner hakkındaki soruşturmanın daha ileriye götürülmesine yetecek somut kanıt bulunduğu belirtilmişti. Bin Hammam ile Warner'ın, 10-11 Mayıs'ta Trinidad'da yapılan Karayipler Futbol Birliği toplantısında delegelere rüşvet verdikleri iddia ediliyor. Bin Hammam, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Etik Komitesi ayrıca, benzeri bir suçlamayla soruşturulan FIFA Başkanı Sepp Blatter'in yolsuzluk yaptığına dair somut bir kanıt bulunmadığına kanaat getirmiş ve yarın yapılacak seçime tek aday olarak girecek olan mevcut başkanın bir dönem daha seçilmesinin yolunu açmıştı.