Valbuena'nın taraftarı tek başına selamlaması, Fenerbahçe'de tepki çekti

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'nın, takımının Başakşehir ile oynadığı Süper Lig mücadelesinin ardından tribünleri tek başına selamlaması sarı-lacivertli camiada 'Sadece kendisi mi savaşıyor?' şeklindeki tepkilere neden oldu. 33 yaşındaki hücumcu orta sahanın bu hareketi üzerine Fenerbahçe Yönetimi, Fransız futbolcuya sarı-lacivertli camianın hassas olduğu noktaları anlattı.

Sabah’tan Volkan Demir’in haberine göre özellikle Başakşehir mağlubiyeti sonrası tek başına tribünleri selamlayan ve alkışlayan Fransız yıldızın, bu hareketi, takım içinde ‘Sadece kendisi mi savaşıyor!’ tepkisine neden oldu. Ayrıca Fransız yıldıza yapılan “Çok top istiyor, topu fazla kullanıyor, yerini kaybedip tribünlere oynuyor” eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Kocaman, saha içindeki yükünü azaltacak

Teknik heyet oluşan bu rahatsızlık sonrası Valbuena ile bir görüşme yaparak, kaybedilen bir maç sonrasında tek başına tribünleri selamlamasının takım ruhuna zarar verebileceği mesajını iletti. Aykut Kocaman’ın yeni transferlerle birlikte takımın bir bütün halinde hareket etmesinin ardından, özellikle topun paylaşımı konusunda diğer oyunculara da sorumluluk yükleyeceği ve böylelikle Valbuena’nın saha içinde üzerindeki yükün azaltılacağı öğrenildi.