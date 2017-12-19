Valbuena, de Souza olmasın !..

Hakan TARHAN/İSTANBUL(DHA)- Fenerbahçe için Süper Lig kabus gibi başlasa da, 16\'ncı haftanın sonunda Galatasaray\'ın averajla üstünde, lider Medipol Başakşehir\'in 1 puan arkasında 2\'nci sırada kendine yer buldu. Üst üste 5 galibiyet kazanan, toplamda 9 maçtır yenilmezlik serisini devam ettiren Fenerbahçe\'de moraller üst düzeyde.

Kolay geçilmesi tahmin edilen Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ilk yarı skor üretemeyen Fenerbahçe\'de ikinci yarı Aykut Kocaman Şener\'in yerine sezon başı yıldız transfer olarak takıma katılan Mathieu Valbuena\'yı oyuna dahil etti. Son haftalarda Fransız oyuncuyu oyun planında ilk 11\'de düşünmeyen Kocaman, Karabük maçında kilitlenen oyunu çözmek için Valbuena\'ya ikinci yarı görev verdi. 33 yaşındaki Fransız futbolcu ikinci 45 dakikada Mehmet Topal\'ın kilidi açan golünde asisti yapan isim olurken, 76\'ncı dakikada Mehmet Topal asist görevini aldı ve Valbuena müthiş bir golle takımını 49 hafta sonra ligde puan durumunda 2\'nci konuma getirdi. Valbuena attığı golden sonra tribünler önüne gelip \'ben buradayım\' dercesine sevinci maç sonrasında teknik direktör Aykut Kocaman\'a soruldu.

\"TÜM OYUNCULARI BU İŞ İÇİN İSTİHDAM EDİYORUZ\"

Karşılaşma sonrasına düzenlenen basın toplantısında Valbuena\'nın oyunu ve attığı golden sonraki sevinci sorulan Aykut Kocaman şu ifadeleri kullandı: \"Valbuena\'nın bu hareketine çok sevindim. Bütün oyuncuları bu iş için istihdam ediyoruz. Valbuena burada. Ofansif anlamda çok faydalı oynadı. Bu takımın ana parçalarından birisi, ancak futbol tek taraflı bir oyun değil. Valbuena bize doğru geldikçe bizim de ona doğru gitmemiz kolay olacak. O zaman bu hareketlere de gerek kalmayacak. Bu takımın başarısını isteyen milyonlarca insan var. Takım, herhangi bir oyuncunun keyfine bağlı olmaz.\"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman\'ın bakıldığında kazanılan Karabükspor karşılaşmasında tartışmasız imzası bulunan Mathieu Valbuena hakkındaki sözleri geçmişte yaşanılan Alex de Souza krizini akıllarda canlandırıyor. Geçen hafta içi oynanılan Ziraat Türkiye Kupası Adana Demirspor karşılaşması ve ligdeki son Kardemir Karabükspor maçında sonuca ve oyuna katkısı olan Valbuena için mesafeli olan Kocaman\'ın bu tavrı geçmişte yaşanılan Alex krizine uzanacak mı sorusu Fenerbahçe taraftarlarının ortak endişesi olmuş durumda.

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