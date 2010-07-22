Vakit'in haberine Genelkurmay'dan yalanlama

T24- Vakit Gazetesi’nin Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un oğlu Murat Başbuğ hakkında yayınladığı haber Genelkurmay Başkanlığı’nca yalanlandı.

Vakit gazetesinin bugünkü sürmanşetinde yer alan ‘Başbuğ’un oğlu PKK sanığı ile” başlıklı haber Genelkurmay Başkanlığı’nca yalanlandı. Bir soruşturma sırasında PKK'lı bir sanığın evinde yapılan aramada sözkonusu sanığın Murat Başbuğ ile çekilmiş bir fotoğrafının bulunmasına yönelik haberle ilgili yapılan açıklama şöyle:





1. Bugün, bir gazetede Murat BAŞBUĞ'a ilişkin bir haber ve fotoğrafa yer verilmiştir.

2. Bu fotoğraf, üç yıl önce bir arkadaş grubu ortamında çekilen bir resimdir. Haberde yer alan hususlar ise gerçeği yansıtmamaktadır.

3. Kişiye ilişkin iddialar ise 16 Nisan 2009 tarihli İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yazısından öğrenilmiştir.

4. Ayrıca aynı yazıda, bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilebilecek muhtemel güvenlik risklerine karşı gerekli koruma tedbirlerinin alınmasına dikkat çekilmiştir.

5. Konuyu başka bir zemine çekerek, istismar etmek isteyenler hakkında gerekli yasal işlemlere başvurulacaktır.