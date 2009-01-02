Vakit: Yılbaşını kutlarsanız böyle olur!

Daha önce de defalarca haberlerinde çeşitli kesimleri ahlaksızlıkla suçlamaktan çekinmeyen dinci Vakit gazetesi, bugün sürmanşette verdiği haberde 'ne kadar çirkinleşebileceğini' bir kez daha kanıtladı.



Vakit, Türkiye'yi üzüntüye boğan acı haberi "İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamına rağmen yılbaşını kutlayan duyarsız çevreler, çeşitli rezaletlerin yanı sıra facialara da sebep oldular" şeklinde verdi. Haberde, "Ankara'da yılbaşını kutlayan kızlı-erkekli 7 öğrenci, sızan doğalgazı fark edemeyince gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti" denilerek, üniversiteli gençlerin hayatını kaybetmesini 'ibret vesikası' haline getirerek, adeta kızlı-erkeli genç grubun bir arada eğlenmesinin faciayla sonuçlanmasının normal olduğuna vurgu yaptı.



TV programlarına tepki



Vakit gazetesi, yılbaşı gecesi TV'lerde yayınlanan programlara da tepki gösterdi. ''Türkiye'de kartel televizyonları adeta vicdanları kanattı. Gazze'deki felakete rağmen, televizyonlar Noel Babalı, dansözlü ve içkili yılbaşı kutlamaları dur durak bilmedi'' diye yazan gazete, haberine şöyle devam etti:



''Yılbaşı eğlence programlarında Aydın Doğan Grubu'na bağlı televizyonlar başı çekti. Kanal D, Star ve CNN Türk yılbaşının kutlanması için propaganda yaptı. TRT de yılbaşını kutlamaktan geri durmadı. TRT, ''Yılbaşı Özel Eğlence Programı'' düzenledi. TRT'nin yılbaşı eğlence programlarında en çok eleştiri alan kısmı ise Eurovision'da Türkiye adına yarışacak olan Hadise'nin yarı çıplak olarak ekrana çıkması oldu. Kartel medyası ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı yılbaşı kutlamalarını, Filistin'de kardeşlerini kaybettikleri için kan ağlayan vatandaşların tepkilerine rağmen ekranlarına taşıdılar.''

