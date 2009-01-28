T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vakit yazarı örgüt yöneticisi mi?

Vakit yazarı Selahattin Eş Çakırgil, Mumcu, Kışlalı ve Üçok faillerini eğitim için İran’a götürmekle suçlanıyor.

28 Ocak 2009 02:00

Vakit gazetesi yazarı Selahattin Eş Çakırgil, Mumcu, Kışlalı ve Üçok suikastı faillerini eğitim için İran’a götürmekle suçlanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili olarak 16 yıl sonra açtığı davada, hakkında ‘örgüt yöneticisi olduğu’ iddiasıyla 22,5 yıla kadar hapsi istenen sanıklardan Selahattin Eş’in, Anadolu’da Vakit Gazetesi’nde bir süre öncesine kadar köşe yazıları yayımlanan Selahattin Eş Çakırgil ile aynı kişi olduğu ileri sürüldü. İddianamede, 1980 askeri darbesinden sonra Tahran’a gittiği ve burada yaşamını sürdürdüğü öne sürülen Eş, aralarında Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve Bahriye Üçok cinayetlerinin de olduğu 17 ayrı olayın faillerini askeri eğitim için İran’a götürmekle suçlanıyor.

Tevhid- Selam Kudüs Ordusu örgütünde ‘özel görevli olmak, sevk ve yönetiminde bulunmak’la suçlanan Eş’e ilişkin bilgiler, yine yazılarını İran’dan gönderdiği bilinen Anadolu’da Vakit’te birkaç ay öncesine kadar yazıları yayımlanan Selahattin Eş Çakırgil’le benzerlik gösteriyor. İddianamede, diğer sanıklar Ali Akbulut ve Ahmet Cansız’la birlikte Tahran’da yaşadığı belirtilen Selahattin Eş Çakırgil, cinsel tacizle suçlanan Vakit Yazarı Hüseyin Üzmez’e tepki gösteren yazılar yazmıştı.

Bu arada sanıklardan Aydın Koral’ın da cinayetlerden önce Selam Gazetesi yayın yönetmeni olduğu öğrenildi. Koral’ın hakkında 19 dava dosyası olduğu da öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24