Vakit gazetesi sınır tanımıyor

Türkan Saylan’ın ölümünün ardından Vakit gazetesi, sınır tanımadan Saylan’a ilişkin haberlerini sürdürüyor.



Vakit Gazetesi, internet sitesi habervaktim.com'da "Saylan'a otopsi yapılacak mı?" başlığıyla verdiği haberde Saylan'a otopsi yapılması istendi. Sitede yayımlanan haber aynen şöyle:



"Bugün sabah saatlerinde vefat eden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Türkan Saylan'ın cenazesine otopsi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.



Ergenekon soruşturması kapsamında evi arandıktan sonra bazı medya organlarınca uzun süre ekranlarda tutulan Türkan Saylan'ın, birçok faili meçhul cinayet işlediği iddia edilen Ergenekon tarafından propaganda amaçlı olarak öldürülmüş olabileceği kuşkusu bulunuyor.



Hatırlanacağı üzere Saylan'ın evi arandıktan sonra, bazı medya organlarında Türkan Saylan'ın kanser hastalığı üzerinden propaganda amaçlı günlerce haber ve yorum yapılmıştı. Danıştay saldırısının ve Cumhuriyet gazetesine atılan bombaların Ergenekon tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması, kamuoyunda “Acaba Saylan da propaganda amaçlı olarak öldürülmüş olabilir mi?” sorusunu akıllara getiriyor.



Ergenekon tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen cinayet ve bombalamaların hafızalarda bıraktığı yer nedeniyle, kamuoyu Saylan'ın ölümü üzerindeki şüphelerin giderilmesi için otopsi yapılmasını bekliyor.



Öte yandan Vakit gazetesinin 19 Mayıs 2009 tarihli sayısında, yazarlar Hasan Karakaya ve A. İhsan Karahasanoğlu da Saylan’ın ölümünü köşelerine taşıdı. Karakaya yazısında Saylan için “Özür de dilemem, rahmet de” derken, Karahasanoğlu “İyilik meleği imiş. Hadi ordan şarlatanlar” diye yazdı.

