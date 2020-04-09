T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vakıflar Genel Müdürlüğü, sanal toplantıları da yasaklandı

09 Nisan 2020 23:12

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy imzasıyla yayımlanan kararla, vakıf ve derneklerin internet üzerinden yapacağı toplantılar da yasaklandı.

ETİKETLER

vakıflar genel müdürlüğüBurhan Ersoyvakıfkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24