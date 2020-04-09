Vakıflar Genel Müdürlüğü, sanal toplantıları da yasaklandı

İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mart 2020 tarihinde "Koronavirüs Tedbirleri" konulu genelgesi ile sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin yasaklanmasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bugün yeni bir karar daha yayımladı.

Alınan yeni kararla beraber vakıfların sanal toplantıları da yasaklandı.

Kararda, İçişleri Bakanlığı'nın yasak kararına uymayıp toplantılarını (genel kurul veya diğer toplantılarını) elektronik/sanal ortamda yaptığı ve tedbirleri hiçe sayması gerekçesiyle vakıflar tarafından yapılacak tüm toplantıların (sanal ortamda yapılacaklar da dahil olmak üzere) 1 Temmuz tarihine kadar durdurulduğu duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı 16 Mart'ta yayımladığı genelgede şu ifadelere yer vermişti:

"Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek."