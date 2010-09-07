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Ekonomi

VAKIFLAR BANKASI'NDAN MERKEZ BANKASI'NA DAVA İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 15:54

-VAKIFLAR BANKASI'NDAN MERKEZ BANKASI'NA DAVA İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - Türkiye Vakıflar Bankası, zorunlu karşılıklar konusundaki görüş ayrılığı nedeniyle Merkez Bankası'na dava açıldığını bildirdi. Vakıflar Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan özel durum açıklamasında, şöyle denildi: ''Bankamız ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasında, bankamızın yurt dışı şubeleri tarafından kullanılan sendikasyon kredileri ile ilgili olarak, TCMB nezdinde tesis edilen zorunlu karşılıklara ilişkin bir görüş ayrılığı söz konusu olmuştur. Bankamız, geçmiş yıllardaki uygulamasının ilgili tüm mevzuata uygun olduğu görüşünde olup, TCMB'nin yurt dışından kullanılan kredilerle ilgili olarak zorunlu karşılık ayrılmasına ve ilgili dönemlere ilişkin zorunlu karşılık cetvellerinin yeniden düzenlenerek gönderilmesine yönelik idari işleminin (öncelikle) yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istemi ile dava açmıştır. Bankamız söz konusu hukuki süreçteki gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirecektir.''

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