T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

VAKIFBANK'TAN KREDİ DESTEĞİ ŞIRNAK (A.A)

26 Temmuz 2010 22:53

-VAKIFBANK'TAN KREDİ DESTEĞİ ŞIRNAK (A.A) - 26.07.2010 - Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, bölgeye olan yatırımlarına devam edeceklerini, yakın bir gelecekte Kuzey Irak'ın Erbil kentinde de bir şube açacaklarını açıkladı. Şırnak'ın Cizre ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sunulan kredileri içeren protokol, oda binasında düzenlenen törenle Cizre TSO Başkanı Adnan Elçi, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş ile Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan tarafından imzalandı. Protokol töreninin ardından, Vakıfbank Cizre Şubesi düzenlenen diğer bir törenle hizmete açıldı.  Süleyman Kalkan, bu törende yaptığı konuşmada, şubenin hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu. Şube açılışlarının büyük bir hızla devam edeceğini belirten Kalkan, şöyle konuştu: ''Bölgeye olan yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ülkemiz çok önemli bir ticari potansiyeli yakalamış durumdadır. Özelikle Irak ticareti açısından kriz döneminde bile birçok yerde sıkıntı yaşanırken burada rakamların çok farklı geliştiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Biz yakın bir gelecekte Kuzey Irak'ta Erbil'de bir şube açacağız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24