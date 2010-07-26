-VAKIFBANK'TAN KREDİ DESTEĞİ ŞIRNAK (A.A) - 26.07.2010 - Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, bölgeye olan yatırımlarına devam edeceklerini, yakın bir gelecekte Kuzey Irak'ın Erbil kentinde de bir şube açacaklarını açıkladı. Şırnak'ın Cizre ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sunulan kredileri içeren protokol, oda binasında düzenlenen törenle Cizre TSO Başkanı Adnan Elçi, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş ile Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan tarafından imzalandı. Protokol töreninin ardından, Vakıfbank Cizre Şubesi düzenlenen diğer bir törenle hizmete açıldı. Süleyman Kalkan, bu törende yaptığı konuşmada, şubenin hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu. Şube açılışlarının büyük bir hızla devam edeceğini belirten Kalkan, şöyle konuştu: ''Bölgeye olan yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ülkemiz çok önemli bir ticari potansiyeli yakalamış durumdadır. Özelikle Irak ticareti açısından kriz döneminde bile birçok yerde sıkıntı yaşanırken burada rakamların çok farklı geliştiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Biz yakın bir gelecekte Kuzey Irak'ta Erbil'de bir şube açacağız.''