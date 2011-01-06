-VAKIFBANK'IN TAŞINMASI KOMİSYONDAN GEÇTİ TBMM (A.A) - 06.01.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, ''torba tasarı'' olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının, Vakıfbank Genel Müdürlüğünün Ankara dışına taşınmasına olanak sağlayan maddesi kabul edildi. Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, madde hakkında komisyona bilgi verdi. Bankanın merkezinin İstanbul'a taşınacağını bildiren Kalkan, çalışmanın İstanbul'un finans merkezi haline getirilmesine ilişkin proje çerçevesinde yapılacağını anlattı. Bankanın tamamen ticari ihtiyaçlar nedeniyle İstanbul'a taşınacağını belirten Kalkan, ''Çünkü, en yakın rakipler İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Bankanın rekabet gücünü kaybetmemesi için bu değişikliğin yapılması elzem görülüyor. Bu bir tercih değil, mecburiyet haline geldi. Bizim bu piyasanın dışında faaliyet göstermemiz mümkün olamaz'' diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, ''Ankara'nın boşaltılmasına karşı olduklarını'' belirterek, ''Daha önce İş Bankasının gitmiş olması da yanlıştı bana göre. İlle de İstanbul'da olmasının bir mantığı yok. Artık her şey on-line olarak yapılabiliyor. Ankara'da ne kalacak? Bir madde daha koyalım 'Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur' diyelim, bitirelim. Taksit taksit taşımaktansa böyle bitirelim'' diye konuştu. AK Parti Tokat Milletvekili Osman Demir, İstanbul'un finans merkezi olmasının Türkiye'ye kazanımlar getireceğine inandığını söyledi. ''İstanbul, bu ülkenin kenti değil mi neden itiraz ediliyor?'' sorusunu yönelten Demir, Ankara'nın boşaltılmasının söz konusu olmadığını ifade etti. AK Parti İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişçi de bankanın merkezinin İstanbul'a taşınmasını olumlu bulduğunu belirterek, ''Piyasa ve karlılık bunu gerektiriyor'' dedi. -''YENİ OSMANLI DEVLETİNİN BAŞKENTİ...''- MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal ise ''ben yaptım, oldu'' mantığıyla işlerin halledilemeyeceğini söyledi. Günal, ''Çıkın açık açık söyleyin 'bu başkenti biz taşıyacağız' deyin. Bu bir zihniyettir. Bu yapılan, Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde planlanan Yeni Osmanlı devletinin başkenti olarak tasarlanan İstanbul'a yavaş yavaş kaydırmadır'' diye konuştu. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı da finans merkezi projesinin arka planı olduğunu ve kapsamlı çalışmaya dayandığını anlattı. Konuyu takip etmek için kurullar oluşturulduğunu belirten Yazıcı, şunları söyledi: ''İstanbul, zaten tarih boyunca finans merkezi idi. En basitinden Mahmutpaşa ve Kapalıçarşı var. Dünya çapında uluslarası büyük finans toplantıları burada yapılıyor. Bunun arkasında başka bir şey aramaya gerek yok. Yapılan Türkiye'nin çıkarları doğrultusundadır. Finans kuruluşlarının İstanbul'a taşınması önemlidir. Bu kuruluşlarının hareket alanlarını sınırlamak doğru değildir.'' Konuşmaların ardından yapılan oylamada madde kabul edildi.