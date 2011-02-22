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Ekonomi

Vakıfbank zirvesinde sürpriz istifa

Hasan Sezer, geçen yıl mart ayında atandığı Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bir yılı doldurmadan istifa etti.

22 Şubat 2011 02:00


T24 - Hasan Sezer, geçen yıl mart ayında atandığı Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bir yılı doldurmadan istifa etti.


Sezer'in beklenmeyen istifasının nedenlerine ilişkin açıklama yapılmadı.


Türkiye Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Denetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütürken 19 Mart 2010'da Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Sezer, bu görevde bir yılını doldurmadan istifa etti.


Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamada, “Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezer'in 21 Şubat tarihi itibariyle istifa ederek kendi isteği ile bankadaki görevinden ayrıldığı” bildirildi


Prof. Nevzat Yalçıntaş'ın damadı, rüşvet soruşturmasında bir süre tutuklu kalan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş'ın da kayınbiraderi olan Sezer, 1958 yılında Ankara’da doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (A.İ.T.İ.A) Bankacılık-Dış Ticaret ve Kambiyo bölümünden mezun oldu.

Özel bir şirkette başladığı meslek hayatını, Ziraat Bankası'nda müfettiş yardımcısı, müfettiş, müdür yardımcısı, Sermaye Piyasaları Daire Başkanı, Ziraat Yatırım A.Ş'de Kurucu Genel Müdür, Halk Yatırım A.Ş'de Genel Müdür olarak sürdürdü.

27.03.2003 tarihinde Halk Bankası'nda risk yönetimi ve kontrolden sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atandı. 13.04.2005 tarihinden itibaren Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Sezer, geçen yıl mart ayında da Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanmıştı.



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