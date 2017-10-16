Vakıfbank sezon açılışını kupayla yaptı

TVF Başkent Salonu’nda Fenerbahçe'yi set vermeden mağlup eden Vakıfbank, Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı tarihinde 3. kez müzesine götürdü.
İlk seti, 25-14 ile farklı kazanan VakıfBank, ikinci sette de zorlanmadı: 25-18(2-0). Üçüncü sette VakıfBank’ı zorlayan Fenerbahçe’nin çabası 3. seti kazanmasına yetmedi: 25-22 (3-0).
Karşılaşmanın ardından 3. kez kupayı kazanma başarısı gösteren VakıfBank'ta sporcular, teknik ekip ve taraftarlar salonda büyük sevinç yaşadı.
İstanbul temsilcisine madalyalarını Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, kupasını ise Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ takdim etti.
Karşılaşmanın oyuncusu, Vakıfbank'tan Naz Aydemir Akyol seçildi.