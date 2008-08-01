Vakıfbank şampiyon: 3-2

Vakıfbank Güneş Sigorta, Türkiye'nin evsahipliğini yaptığı Bayanlar Avrupa Challenge Kupası Dörtlü Finali'nde zafere ulaştı. Finalde İtalya'nın Infoplus Minetti Imola takımı ile karşılaşan temsilcimiz rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.



Bursa'daki karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken, Vakıfbank toplam 110 dakika süren mücadele sonrası 17-25, 25-18, 26-28, 25-11 ve 15-5'lik setlerle zafere ulaştı.



2005 yılında Top Teams Kupası'nda da şampiyon olan Vakıfbank Güneş Sigorta, ilk kez düzenlenen Challenge Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı.



VAKIFBANK GÜNEŞ SİGORTA: 3 - INFOPLUS MINETTI IMOLA: 2

Salon: Atatürk

Hakemler: Maria Rodriguez xxx (İpanya), Eldar Aliyev xxx (Azarbeycan)

Vakıfbank Güneş Sigorta: Aysun xxxx, Vargas xxxx, Arzu xxxx, Lehtonen xxxx, Gasukha xxxx, Roll xxxx (Nihan xxxx, Gözde xxxx)

Infoplus Minetti Imola: Curciç xxx, Leggeri xxx, Dall'igna xxx, Mifkova xxx, Ikiç xxx, Paccegnella xxx (De Gennaro xxx, Zanin xx, Radzuweit xx, Tirozzi x, Percan x)

Setler: (17-25, 25-18, 26-28, 25-22, 15-5)

Süre: 104 Dakika (21, 21, 29, 21, 12)



SETLER



Bursa Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay da izledi. Bursalı voleybolseverler maç için tribünleri hınca hınç doldurdu.



İlk sete iyi başlayamayan Vakıfbank Güneş Sigorta, özellikle savunmada basit hatalar yapınca, 2. teknik mola sonunda 8 sayı geriye düştü: 16-8. Bu bölümden sonra Vakıfbank Güneş Sigorta, hücumda toparlanmasına karşın savunmada basit hatalar yapmayı sürdürünce Infoplus Minetti Imola seti 25-17 kazandı.



Türk ekibi, 2. sette daha derli toplu bir görüntü çizdi. İtalyan temsilcisi setin başında 3-0 öne geçmesine karşın hücumda daha organize olan sarı-kırmızılı takım, önce durumu 3-3 yaptı, daha sonra 7-5 öne geçti. Taraftarların yoğun desteğini arkasına alan Vakıfbank Güneş Sigorta, bu bölümden sonra farkı açmaya başladı ve 2. teknik molada farkı 7'ye çıkardı: 16-11. Etkili oyununu sürdüren Vakıfbank Güneş Sigorta, seti 25-18 kazanarak durumu eşitledi: 1-1.



3. sete de iyi başlayan Vakıfbank Güneş Sigorta, Lehtonen ve Arzu'nun başarılı oyunuyla skorda üstünlüğü ele almayı bildi ve ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Yüksek tempolu oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Gözde ve Vargas'ın sayılarıyla 2. teknik molaya 4 sayı üstünlükle girdi: 16-12. Bu bölümden sette büyük çekişme yaşanmaya başladı. Toparlanan İtalyan temsilcisi Mifkova ve Leggeri'nin etkili oyunuyla hücumda etkinliğini artırdı ve seti 28-26 kazandı.



4. setin ilk bölümünde savunma direncini arttıran Vakıfbank Güneş Sigorta, Arzu ve Gözde ile bulduğu sayılarla 8-3 öne geçti. Vargas-Gsukha ve Vargas-Lehtonen bloklarıyla rakibin hücumlarını kendi lehine sayıya çevirmeyi başaran sarı-kırmızılı Türk ekibi, 2. teknik molaya 16-7 önde girdi. Bu bölümden sonra oyunun kontrolünü tamamıyla eline alan Vakıfbank Güneş Sigorta, seti 25-11 kazanıp, durumu 2-2'ye getirdi.



Son sette büyük bir direnç gösteren Vakıfbank Güneş Sigorta, Vargas'ın servis atışlarıyla bulduğu 6 sayıyla bir anda 8-2 öne geçti. Vakıfbank Güneş Sigorta, kalan bölümde de üstünlüğünü sürdürerek seti 15-5, maçı da 3-2 kazandı.



Maçın bitimiyle birlikte Vakıfbank Güneş Sigorta sporcuları büyük sevinç yaşadı. Saha içinde sevinç yumağı oluşturan voleybolcular, Bursalı voleybolseverlerin isteği üzerine ''timsah yürüyüşü'' yaptı.



MVP AYSUN

İstatistikler sonucu ''en iyi'' seçilen oyuncular da ödüllendirildi.



Vakıfbank Güneş Sigorta'dan 6 oyuncu, değerlendirmelerde ''en iyi'' seçilerek ödül almaya hak kazandı. Aysun Özbek, şampiyonanın ''en değerli oyuncusu'' seçilirken, ödülünü Bursa Valisi Şahabettin Harput'tan aldı.



Arzu Göllü ''en iyi pasör'', Nihan Yeldan ''en iyi libero'', Vici Annerys Valdez Vargas ''en iyi blokör'', Riikka Lehtonen ''en iyi smaçör'', Olena Gasukha da ''en skorer oyuncu'' olarak belirlendi.



İtalyan ekibi Infoplus Minetti Imola'dan Manica De Gennaro ''en iyi manşet alan'' oyuncu olurken, Manuela Leggeri ise ''en iyi servis atan'' oyuncu olarak ödül aldı.



Bu bölümden sonra Vakıfbank Güneş Sigorta'ya şampiyonluk kupasını, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı verdi.



DRESDNER ÜÇÜNCÜ OLDU



Avrupa Bayanlar Çalenç Kupası Dörtlü Finali'nin ikinci gününde Almanya'nın Dresdner takımı, Romanya'nın Stiinta Bacau takımını 3-1 yenerek üçüncü oldu.



Dresdner SC'e, maçın ardından üçüncülük kupasını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Temsilcisi Jan Hronek ve CEV Teknik Delegesi Per Stenaa verdi.

