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Ekonomi

Vakıfbank katılım bankası kuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın ardında Vakıfbank'ın da katılım bankası kuracağını açıkladı

12 Ocak 2015 15:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıfbank'ın katılım bankası kuracağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta Vakıfbank sermaye artırımına gideceğini açıklamış, bu hamle katılım bankası kurulacağı yönünde yorumlanmıştı.Daha önce de Kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank da katılım bankası kuracağı açıklanmıştı. 

Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda açıklamalarda bulundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakıfbank’taki hisseleriyle katılım bankası kuracaklarını ifade eden Erdoğan, “Burayı şöyle bir katılım bankası haline getirmek gibi bir düşüncemiz var. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün katılım bankasını kurmasıyla birlikte kendi yıllık karından belli bir kısmını vakıf eserlere ayırması, restorasyonda kullanması, burslarla kredilerle bunun yanında birçok yerlerde aş evleriyle aynen ecdadımızın o akarları nasıl değerlendirdiyse, bizim vakıf medeniyetimizi çok daha güçlendireceğine inandığım bir anlayıştır o. Çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bankadaki hissesi yüzde 60, bugünkü rakamla 10 milyar doları aşıyor. Bu çok ciddi bir güç.” şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından açılışa katılan davetlilerle selamlaşan Erdoğan, açılışı yapılan yerleri gezdi.

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