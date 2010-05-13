Vakıfbank kar rakamını açıkladı

T24- Vakıfbank, ilk çeyrekte 305,1 milyon lira konsolide olmayan net kar açıkladı.





Vakıfbank açıklamasına göre, aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 23,8 artışla 69,6 milyar liraya yükselen bankanın konsolide olmayan net karı 31 Mart 2010 itibarıyla 305,1 milyon lira olurken, toplam nakdi kredileri 2009 yıl sonuna göre yüzde 5,3 artışla 36,3 milyar liraya, toplam mevduatı yüzde 8,4 artışla 48,4 milyar liraya yükseldi.





Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, ilk çeyrek sonu konsolide olmayan sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, kredilerde büyümeye devam ettiklerini, nakdi ve gayri nakdi kredi toplamında 45,2 milyar liraya ulaştıklarını bildirdi.





Kredilerdeki “başarılı” performansın, ağırlıklı olarak konut kredileri ve taksitli ihtiyaç kredilerinden sağlandığının altını çizen Kalkan, konut kredilerinde 2010 yılı ilk çeyreğinde sektörün üzerinde büyümeye devam ederek yüzde 9 pazar payına ulaştıklarını, mevcut şube sayısıyla elde edilmiş bu pazar payını çok önemsediğini vurguladı.





Vakıfbank’ın şube sayısı arttıkça bu alandaki pazar payının çok daha güçlü bir konuma geleceğini ifade eden Kalkan, konut kredilerinin yanı sıra özellikle taksitli ihtiyaç kredileri, orta ve uzun vadede Türk bankacılık sistemindeki büyümeye lokomotif olacağından bu alanlarda uzun vadeli yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirtti.





Yaklaşık 2 milyon kişinin maaş ödemesine aracılık eden Vakıfbank’ın tüm bireysel bankacılık alanlarında yüksek bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:





“KOBİ bankacılığının giderek ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bu sebeple KOBİ segmentinde fark yaratacak yeni ürün ve hizmetler geliştirerek pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.





Şube açmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayı itibariyle 565 şubeye ulaştık ve yıl sonuna kadar 600 şubeyi aşmış olacağız. Yeni şubelerimiz, Vakıfbank’ın büyük potansiyelini hayata geçirme konusunda önemli bir rol oynayacaktır. Orta vadede şube sayısı 850’ye yükselmiş bir Vakıfbank planlıyoruz.” (Milliyet)