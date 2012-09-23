Vakıfbank kamulaştırılıyor

Vakıfbank'ın yüzde 58,51 hissesi bedeli ödenerek Hazine'ye devredilecek. Bu sayede vakıflar hayır ve sosyal işlere daha kolay para harcarken, bankanın özelleştirmesinin de önü açılacak.

Üçüncü sektör olarak bilinen vakıflara ait olan Vakıfbank'ın patronu Hazine oluyor. Çıkarılacak yeni bir yasayla halen Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yönetiminde bulunan Vakıfbank'ın yüzde 58,51 hissesi, bedeli ödenerek Hazine'ye devredilecek.



Kaynak aktaramıyordu



Yüzde 58,51'le çoğunluk hisseleri mazbut ve mülhak vakıflara ait olan Vakıfbank, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare ediliyor. Vakıfbank'ın elde ettiği temettü gelirlerinin önemli bir bölümünü aslında vakfiyelerde yazılı olan hayır işleriyle, sosyal, kültürel ve ekonomik hizmetlere aktarması gerekiyor. Ancak BDDK'nın bankaların sermaye yapılarını güçlü tutmak amacıyla kar aktarımına izin vermemesi, bu görevlerin aksamasına yol açtı.



Yeni fon kurulacak



Bulunan yeni formülle, vakıfların elindeki hissenin Hazine'ye devredilmesi, bu hisseler karşılığında da bedel olarak bir menkul kıymet fonu oluşturularak fonun yönetiminin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bırakılması kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde yasa çıkarılarak gerçekleştirilecek bu yöntemle, hayır ve sosyal harcamalar fondan yapılacak, Vakıfbank da Hazine'nin olacak.



6 milyarlık operasyon



Halen hisselerinin yüzde 25,2'si borsada, yüzde 16,29'u da personel sandığında olan Vakıfbank'ın borsa değeri yaklaşık 10,2 milyar lirayı buluyor. Buna göre Hazine, hisseleri devralması karşılığında yaklaşık 5 milyar 968 milyon lirayı fona aktaracak. Hazine daha sonra Vakıfbank'ı blok olarak özelleştirmeye açabilecek.