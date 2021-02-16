Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih yasal koşulları taşımadan mı bu göreve atandı, BDDK neden açıklama yapmıyor?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Abdi Serdar Üstünsalih’in yasal koşulları taşımadan 27 Mayıs 2019'da Vakıfbank Genel Müdürü görevine atandığı iddialarına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sessizliğine dikkat çekti. Sağlam, "VakıfBank Genel Müdürü’nün durumu, sadece atamayı yapanları değil, bu atamaları onaylamakla görevli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu da (BDDK) ilgilendiriyor. Bağımsız bir kurum olması gereken BDDK eğer iddialar doğruysa yasada belirli vasıflara sahip olduğunu teyit etmeden bu atamaya nasıl onay verdi?" diye sordu.

Sağlam yazısında, "Eğer zamanında bunu görmediyse şimdi bu vahim iddialar üzerine neden harekete geçmiyor? Eğer Altay’ın iddiaları doğru değilse de BDDK’nin bir açıklama yapması gerekmez mi? BDDK’nin hem kamuoyunu aydınlatmak hem de eğer iddialar doğru değilse, adı geçen genel müdürün itibarını geri vermek adına harekete geçmesi doğru olmaz mı?" ifadesini kullandı.

Banka genel müdürü olmanın şartlarına yazısında yer veren Sağlam şunları kaydetti:

"Banka genel müdürü olabilmek için ya yasada yazılı bir lisans programından mezun olmanız gerekiyor ya da 'mühendislik' mezunu olma koşuluyla, yazılı alanlarda master ya da doktora yapmanız gerekiyor. İddia edilen ise genel müdürlüğe atanan kişinin 'mühendislik' unvanı vermeyen üniversitenin fizik bölümünden mezun olması. Dolayısıyla yasada belirlenen şartlara uymadığı iddia ediliyor.

Ya yasayı değiştirmeniz gerekiyor ya da yasaya uygun kişileri göreve getirmeniz. Atamayı yapanların olduğu gibi onaylayan BDDK’nin de bu konuda sorumluluğu var. Dolayısıyla devlet olmayı, yasaların uygulanmasını tartışmalı halden çıkarmak istiyorsanız, iddianın doğru olup olmadığını inceleyip, kamuoyuna açıklama yapmanız gerekiyor."

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, geçen hafta TBMM’de yaptığı basın toplantısında “Şimdi size devletin çürümesinin yeni ve farklı örneğini anlatacağız” diyerek, 27 Mayıs 2019 tarihinde VakıfBank Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Abdi Serdar Üstünsalih’in aynı hafta genel müdür yapıldığını ve bu atamanın Bankalar Kanunu 25. Maddesi’ne aykırı olduğunu söylemişti.

Altay, "Bu arkadaş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun. Sabahtan beri araştırıyoruz. Bu üniversitede fizik mühendisliği olaydı ve bu arkadaş mühendislik alanında alaydı, şartları taşırdı. Bu muhtemelen fen edebiyat fakültesinin kimya, biyolojii, fizik bölümü gibi. Bu olmaz. Bunun olması için Bankacılık Kanunun 25. maddesini değiştirmen lazım.” demişti.