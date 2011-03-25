-VAKIFBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL'A TAŞINIYOR İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - VakıfBank Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a taşınması kabul edildi. Bankanın yazılı açıklamasına göre, 2010 yılını 1 milyar 157 milyon lira net kar ile kapatan VakıfBank'ın Genel Kurulunda, ortaklara 34 milyon 315 bin lira nakit kar dağıtılmasına karar verildi. Kar dağıtımı 31 Mayıs 2011 tarihine kadar yapılacak. VakıfBank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, Genel Kuruldaki konuşmasında, 2011 yılında da şubeleşme çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, ''2010 yılında 100 şube açarak toplam 1.496 kişiye istihdam sağladık. 2011'e ise çok daha hızlı girdik. 2 gün önce, VakıfBank tarihinin tek seferde en büyük işe alımını gerçekleştirdik ve 1.547 kişiyi daha uzman yardımcısı ve memur olarak bünyemize kattık. Böylece toplam çalışan sayımızı 12 bin 573'e çıkararak istihdama önemli bir katkı yaptık. 2011 sonunda 13 bin çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz'' dedi. Genel Kurulda, 1954'ten bu yana genel müdürlük birimleri Ankara'da bulunan VakıfBank Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a taşınması kabul edildi. Buna göre, Nisan 2011 tarihi itibariyle genel müdürlük ve bağlı birimler kademeli olarak İstanbul'a taşınacak.