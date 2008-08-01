Vakıfbank bombayı patlattı

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Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nin güçlü takımlarından Vakıfbank Güneş Sigorta, transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen, bu doğrultuda takımın başına Alman Milli Takımı çalıştırıcısı İtalyan Giovanni Guidetti'yi getiren Vakıfbank Güneş Sigorta, ilk transfer bombasını patlatarak, Alman Milli Takımı kaptanı Angelina Grün ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Güneş Plaza'da gerçekleştirilen ve başkan İlker Aycı'nın da katıldığı törenle Grün, kendisini 2 yıllığına Vakıfbank Güneş Sigorta Kulübü'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.



İmza töreninde konuşan Vakıfbank Güneş Sigorta Kulübü Başkanı İlker Aycı, Avrupa'da şu ana dek iki kupa aldıklarını ve önlerine daha büyük hedefler koyduklarını belirterek, ''Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Avrupa'nın en büyük takımı olmak istiyoruz'' dedi.



Aycı, Avrupa'da aldıkları kupaların ardından hedeflerinin bitmediğini vurgulayarak, ''İnanıyoruz ki, Türk voleybolu dünyanın önemli kulüplerini dize getirir. Yeni şampiyonluklara imza atmayı umuyoruz. Bir hedefin bittiği yerde başka bir hedef başlar. Müzemizde en büyük kupaya ihtiyaç var. Hedefimizi bu kupaya yönlendirdik. Artık en büyük kupayı almayı hedefledik. Futboldan önce Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını voleybol niye almasın'' diye konuştu.



Yeni hocalarıyla birlikte bir kupa daha istediklerini kaydeden İlker Aycı, ''İnşallah onu da getirip, Avrupa'nın en büyüğü oluruz'' dedi. Başkan Aycı, öncelikle büyük yıldızlarla, takımdaki yıldız oyuncuları kaynaştıracaklarını, takım ruhu oluşturmaları halinde de başarıyı yakalayacaklarını ifade etti.



''GRÜN; SCHUMACHER, HAGI VE CARLOS'TAN SONRA EN BÜYÜK TRANSFER''

Başkan Aycı, yeni oyuncuları Angelina Grün'ün, Schumacher, Hagi ve Roberto Carlos'tan sonra Türkiye'de yapılmış en iyi yabancı transfer olduğunu söyledi.



Voleybolda hangi oyuncunun gelebileceği yönünde bir hayalin kurulması halinde bu ismin Angelina Grün olacağını dile getiren Aycı, ''Angelina Grün'ün transferi bir gurur vesilesidir. Önemli olan böyle bir oyuncuyu getirmek değil, onun uzun süre hizmet vermesidir. Önemli olan böyle iyi oyuncuları Türkiye'de tutmak. Kariyerlerini burada sürdürmelerini sağlamak gerçek başarıdır. Bu oyuncuları ne kadar burada tutarsak, yanlarındaki genç oyunculara ne kadar tecrübe katarsak ve sonucunda bayrağı ne kadar yükseğe çıkarırsak o kadar büyük iş başarmış olacağız. Oyuncumuza Vakıfbank Güneş Sigorta'ya 'Hoş geldin' demek istiyorum'' dedi.



Federasyon tarafından kulüplere verilmesi planlanan 10 bin YTL'lik miktarı da eleştiren Aycı, ''Vakıfbank Güneş Sigorta ya da bizim gibi büyük kulüplere 10 bin YTL vermesinler. Bunu Anadolu takımlarına, üniversite ekiplerine aktarsınlar. Bu sembolik düşünceden başka bir şey değil. Zihinsel bir emek var, ama vizyonları genişletmek lazım. Biz 10 bin YTL'yi alırsak bir okula büyük bir gururla bağışlarız'' derken, geçmişte soyunma odalarının soyulduğu Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda da maç yapılmaması gerektiğini savundu.



Vakıfbank Güneş Sigorta'nın yeni transferi Grün ise milli takımla birlikte birçok kez Türkiye'ye geldiğini belirterek, ''Burada oynayan arkadaşlardan olumlu bilgiler aldım. Vakıfbank Güneş Sigorta'nın hırslı ve hedefleri olan bir kulüp olduğunu duydum. Ben de böyle bir oyuncuyum. Bu bakımdan hedeflerimle örtüşen bir kulübe geldim'' dedi.



KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Voleybola 11 yaşında VC Borbeck'te başlayan Angelina Grün, 1997 yılında milli takıma yükseldi. Alman oyuncu, 2001 yılından beri İtalya'da forma giyiyordu.



Grün, 2002 yılında CEV Kupası şampiyonluğu sevinci yaşarken, aynı yıl milli takım forması altında Dünya Grand Prix'te bronz madalya heyecanına ortak oldu. 2003 yılında yine milli takımda Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük heyecanı yaşayan başarılı oyuncu, İtalya'daki kulübü Foppapedretti Bergamo ile 2004'te CEV Kupası şampiyonluğu, 2005 ve 2007 yıllarında Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tattı. Grün, ayrıca 2007 yılındaki Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilmişti.



Bu arada Vakıfbank Güneş Sigorta'nın Sırbistan Milli Takımı oyuncularından Jelena Nikolic ile de anlaştığı bildirildi.

