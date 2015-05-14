Vakıfbank Bahar Toksoy'u gönderiyor, karar antrenör eşi Giovanni Guidetti’den

VakıfBank’ın İtalyan antrenörü Giovanni Guidetti, eşi Bahar Toksoy’u takımdan gönderdi. Birlikte Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına imza atan çift, 2013 yılında Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan bir düğünle evlenmişti.

Formsuz olduğu için fazla şans bulamayan Bahar, yarın kulüple karşılıklı olarak sözleşmesini feshedecek. Bahar’ın G.Saray veya F.Bahçe’ye gitmesi bekleniyor.

‘Gruplaşma var’ iddiasına neşter

Öte yandan sezonu kupasız kapatan VakıfBank, yeniden yapılanmaya gidiyor. Bahar’ın yanı sıra smaçörler Güldeniz Önal ve Costagrande, libero Gizem Karadayı ve pasör Ceren Kestirengöz ile de yollar ayrıldı. Kulüp, bir diğer smaçör Vasileva ile sözleşme feshi için görüşüyor. Vakıf’ın bu büyük revizyonu takımdaki doymuşluk ve var olduğu iddia edilen gruplaşmayı dağıtmak için yaptığı öğrenildi.

Karı koca, 7 yılda tarih yazdılar

2013’te takımın hocası Guidetti ile evlenen Bahar, eşiyle birlikte VakıfBank’ta 2 Avrupa şampiyonlar ligi şampiyonlu, 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Challenge Kupası Şampiyonluğu, 2 lig şampiyonluğu, 2 süper ve 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bahar Toksoy’un başarılarla dolu 8 yıllık VakıfBank kariyeri böylece eşinin de verdiği onayla sona ermiş oldu.