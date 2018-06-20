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Spor

VakıfBank 3 oyuncuyla sözleşme yeniledi

İSTANBUL / DHA VakıfBank Kulübü, altyapısından yetiştirdiği Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç ve 2013 yılından bu yana formalarını giyen Gizem Örge'nin sözleşmelerinin yenilendiğini açıkladı

20 Haziran 2018 19:14

İSTANBUL / DHA

VakıfBank Kulübü, altyapısından yetiştirdiği Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç ve 2013 yılından bu yana formalarını giyen Gizem Örge\'nin sözleşmelerinin yenilendiğini açıkladı. 
3 oyuncunun kariyer bilgileri şöyle;
MELİS GÜRKAYNAK
Voleybola 9 yaşında VakıfBank Spor Kulübü altyapısında başlayan Melis Gürkaynak, sarı-siyahlı formayla 12\'nci sezonunu geçirecek. 2018-2019 sezonunda da sarı-siyahlı formayı giyecek olan başarılı orta oyuncu, VakıfBank\'la 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 KupaVoley ve 2 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.
AYÇA AYKAÇ 
Kariyerine VakıfBank altyapısında başlayan Ayça Aykaç, Yıldız Kızlarda 1, Genç Kızlarda 2, PAV Ligi\'nde ise 3 Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 2015 yılından bu yana VakıfBank A Takımı\'nda forma giyen 1996 doğumlu libero, 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 Türkiye Ligi, 1 Türkiye KupaVoley ve 1 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.
GİZEM ÖRGE
2013 yılında VakıfBank Spor Kulübü\'ne transfer olan Gizem Örge, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye KupaVoley, 2 Türkiye Şampiyonlar Kupası mutluluğu yaşadı. 1993 doğumlu libero, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 sezonları Türkiye Ligi final serisinde ve 2015-2016, 2017-2018 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri\'nde \'En iyi libero\' ödülünün sahibi oldu.

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