Vakıf üniversitesine 'bedelsiz' verildiği iddia edilen TEKEL arazisine yurt projesi

İstanbul Kartal’da bulunan TEKEL arazisine “yurt projesi” yapılıyor. Söz konusu proje, Kültür Tabiat Varlıkları Kurulu’na sunuldu. Şehir Üniversitesi’ne ‘bedelsiz’ tahsis edildiği öne sürülen Kartal Cevizli’deki TEKEL arazisiyle ilgili konuşan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin CHP’li Üyesi ve İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan, “Yetkililer bir zamanlar bu alanda yeni yapıların yapılacağını söylüyordu. Hava fotoğrafından da görüleceği gibi daha önce futbol sahası olan alandan ve etrafındaki çam ağaçlarından eser kalmamış. Halka ‘Bu alanda yapılaşma olmayacak, izin vermeyeceğiz’ diyenler şimdi susuyorlar" dedi.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, “Şehir Üniversitesi’ne verilen bu kamu alanı adeta yağmalandı” diyen CHP’li İbrahim Doğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yurttaşların nefes alacağı yaşam alanımız yok edilmekte. Yoğun yapılaşmanın olduğu kentimizde olası Marmara depreminde toplanma alanı, acil müdahale alanı ve geçici barınma yeri olarak kullanılacak bu alanlar birer birer rant uğruna heder ediliyor. Bu duruma daha ne kadar duyarsız kalacağız. Bu durum kabul edilemez. Yaşam alanlarına sahip çıkalım.”

Ne olmuştu?

Geçen yıl, deniz kenarında TEKEL’e ait, metrekaresi 120 bin lirayı aşan 392 bin 588 metrekare arazinin içindeki 4 bin 100 nitelikli ve korunması gereken ağaçla birlikte, vakıf olan Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz verildiği ortaya çıkmıştı. Kamuoyunda büyük tepki çeken tahsis, Meclis gündemine de taşınmıştı.