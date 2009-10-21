Vakıf üniversitelerinde doluluk yüzde 50 düştü

Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) devlet ve vakıf üniversiteleri kontenjanlarını ortalama yüzde 20 artırarak Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) taban puanlarını düşürmesi, vakıf üniversiteleri kontenjanlarını yarıya indirdi. Devlet üniversitelerinin kontenjan sayısı 534 bine yükselirken, 40'a yakın vakıf üniversitesinde yaklaşık 40 bin kontenjan açığı oluştu.



Devlet ve vakıf üniversitelerindeki kontenjan artışlarından dolayı yeni üniversiteler açıldığına dikkat çeken Fatih Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Cüneyt Umutlu, kontenjanların artmasıyla beraber özel üniversitelerdeki doluluk oranlarının azaldığını söyledi. Referans'ın haberine göre,liselerin 4 yıla yükseltilmesinden kaynaklanan mezun eksikliğinin de vakıf üniversitelerini ciddi ölçüde etkilediğini kaydeden Umutlu, "Meslek liselerindeki katsayı farklarının ortadan kaldırılması, iki yıllık bölümlere ilgiyi azalttı. Birçok öğrenci sınavlara hazırlanarak lisans programlarına girmeyi hedefliyor. Oysaki Fatih Üniversitesi'nin önemli bir kitlesi 2 yıllık programa kayıt olan öğrencilerden oluşuyordu" diye konuştu. Birçok vakıf üniversitesinin kontenjanların artırılmasından kaynaklanan sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Umutlu, "Bu seneden sonra bu kadar az bir doluluk oranı görmeyiz. Bu görebileceğimiz en dip noktadır" dedi.



Taban puan da etkiledi



İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürü Nergis Filiz de, üniversite sınavına giren öğrenci sayısının geçen yıl 1 milyon 700 binlerden 1 milyon 400 binlere düşmesinin de vakıf üniversitelerine ilgiyi azalttığını kaydetti. Filiz, devlet üniversitelerinde 4 yıllık programları seçebilmek için gerekli olan 180 taban puanının 160'a düşürülmesinin de devlet üniversitesini kazanmayı kolaylaştırdığını belirtti. Bu sebeplerle birçok öğrencinin devlet üniversitelerine yöneldiğini belirten Filiz, bu tercihte ekonomik krizin de etkili olduğunu kaydetti. Toplam kontenjan sayılarının bin 299 olduğunu ve 354 kontenjan açıkları bulunduğunu dile getiren Filiz, "354 kontenjan açığının 114'ü iki yıllık çift diploma programlarımıza ait. 2 yıllık çift diploma programlarımız bu yıl ilk kez açıldı ve hak ettiği ilgiyi görmedi. Oysaki AB'ye giriş sürecinde çifte diploma çok büyük bir şans" diye konuştu.



Yetenek bölümünün yüzde 71'i boş



2009-2010 eğitim ve öğretim yılı kontenjan rakamlarını bin 703 olarak belirlediklerini ancak ek kontenjan yerleştirmeleri sonucunda yüzde 36'lık bir açıkla eğitime devam ettiklerini söyleyen Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Ceranoğlu, yetenek sınavıyla girilen bölümlerin kontenjanlarında daha kötü bir tablonun ortaya çıktığını ifade etti. Bu yılki yetenek sınavı kontenjanlarını 230 olarak belirlediklerini aktaran Ceranoğlu "Yetenek programlarımıza yalnızca 66 kişi kayıt oldu. Yetenek bölümlerimizde yüzde 29 doluluk ile devam ediyoruz" dedi ve ekledi: "Tüm vakıf üniversitelerinin yetenek bölümlerinde durum böyle. Bahçeşehir, Kültür ve Okan gibi birçok üniversitenin bu alandaki kontenjanları dolmadı. Çünkü üniversiteyi tercih etme puanının 145'e kadar çekilmesiyle birlikte, geçmiş yıllarda yetenek sınavına giren öğrenci grubu bu yıl kendisini normal bölümlerde de tercih yapabilen öğrenci grubunda buldu."



İngilizce eğitim yapan bölümlerin de ağırlıklı olarak kontenjan açığı gözüktüğünü belirten Ceranoğlu, vakıf üniversitelerinin geneline bakıldığında Türkçe eğitim programlarının İngilizceye oranla daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

