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Vakıf üniversitelerinde de rektörleri cumhurbaşkanı atayacak!

Yeni KHK ile artık rektörler 4 yıllığına atanacak...

31 Ekim 2016 14:51

Resmi Gazete’de 29 Ekim gecesi yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile devlet üniversitelerinde rektörlük seçimleri kaldırıldı. Devlet üniversitelerinde seçim sandığını kaldıran KHK 676’ya göre, devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri için rektör adayları artık Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenecek. YÖK, en az 3 yıl profesörlük yapmış 3 akademisyenin ismini Cumhurbaşkanı’na gönderecek. Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı 3 adaydan birini rektör olarak atayacak. 1 ay içinde önerilen isimlerden birinin atanmaması ve YÖK’ün de 2 hafta içinde yeni adaylar belirlememesi halinde, Cumhurbaşkanı doğrudan atama yapacak.

Rektörler 4 yıllığına atanacak. KHK’daki “Aynı devlet üniversitesinde üst üste iki dönem görev yapabilir” maddesi, aynı ismin 8 yılın sonunda başka bir devlet üniversitesinde de rektörlük yapmasının önünü açıyor.

 

Vakıflarda da rektörleri
cumhurbaşkanı atayacak!

 

Vakıf üniversitelerinde ise rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması vakıf mütevelli heyeti tarafından yapılıyordu. KHK ile bu madde “Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör; mütevelli heyetinin YÖK’e teklifi ve YÖK’ün olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır” şeklinde yeniden düzenlendi. Böylece vakıf üniversitelerinde rektör atamaları vakıf mütevelli heyetinin yetkisinden çıktı. Boğaziçi Üniversitesi’nde (BÜ) rektör adaylarını belirlemek üzere sandık kurulmuş ve en yüksek oyu mevcut rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu almıştı. Ancak seçimlerin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen BÜ’ye rektör atanmamıştı.

KHK Boğaziçi’ni de kapsadığı için artık rektörlük için adayları YÖK belirleyip Cumhurbaşkanı’na sunacak. 15 Temmuz’dan sonra rektörlük seçimlerinin ertelendiği Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Batman, Bitlis Eren, Çankırı Karatekin, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırklareli, Kilis 7 Aralık, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Yalova üniversitelerinde de rektörler Boğaziçi gibi YÖK’ün önerdiği adaylar arasından atanacak.

 

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