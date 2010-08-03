-VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ''SERVET'' İSTİYOR ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Türkiye'de ücretli eğitim veren vakıf üniversitelerinde okuyabilmek ''servet'' istiyor. Vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinde yıllık eğitim ücretleri 40 bin TL'Ye kadar çıkarken, lisans programları ile bası ön lisans programlarının fiyatları ortalama 15-20 bin, önlisans programlarının fiyatları ortalama 6-10 bin TL arasında değişiyor. Öğrencilerin barınma ve diğer ihtiyaçları hariç sadece eğitim için ödedikleri ücret göz önüne alındığında vakıf üniversitelerinde okuyabilmenin maliyetinin yüksekliği dikkati çekiyor. Vakıf üniversiteleri 2010-2011 akademik yılında eğitim-öğretim ücretlerini yüzde 2-13 arasındaki oranlarda zam yaparken, Acıbadem, Çankaya ve Melikşah üniversiteleri ücretlerini artırmadı. Bazı üniversitelerde sadece bazı programlarının ücretlerini zamlandırdı. İzmir Üniversitesi ise fiyatlarını geçen yıla göre yüzde 15 ve yüzde 18 indirdi. -53 VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU VAR- Türkiye'de 2010-2011 akademik yılında 44 vakıf üniversitesi ile 9 vakıf meslek yüksekokulu eğitim-öğretim verecek. Halen eğitim-öğretim hizmeti veren vakıf üniversitelerinin gelecek akademik yıl için ilan ettikleri yıllık eğitim-öğretim ücretleri şöyle: ATILIM ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi KDV dahil 18 bin 750 TL'dir. Diğer lisans programları ile tüm bölümlerin hazırlık sınıfları KDV dahil 18 bin TL. Uzaktan eğitim sistemiyle Türkçe eğitim veren ön lisans programlarının ücreti KDV hariç 3 bin TL. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: İngilizce hazırlık ve lisans programlarının ücretleri KDV hariç toplam 21 bin 200 TL. Ön lisans programları ve İngilizce hazırlık KDV hariç 11 bin 500 TL. Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programları ise KDV hariç 6 bin 500 TL. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ: Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri KDV dahil 20 bin TL. Mühendislik Fakültesi KDV dahil 17 bin 500 TL, diğer lisans programları ve İngilizce hazırlık KDV dahil 16 bin TL. Ön lisans programları için KDV dahil 12 bin TL. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: Bütün bölüm ve programların ücreti KDV dahil 17 bin 900 TL. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ: Tüm lisans bölümleri ve hazırlık sınıfı KDV hariç 13 bin 850 TL. Ön lisans programları KDV hariç 6 bin 925 TL. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ: Tıp fakültesi KDV hariç 26 bin TL, Fen-Edebiyat Fakültesi KDV hariç 14 bin TL, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu KDV hariç 7 bin 500 TL. Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri KDV hariç 8 bin 500 TL, Ebelik bölümü KDV hariç 7 bin 500, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü KDV hariç 13 bin 500 TL, Sağlık Hizmekleri Meslek Yüksekokulu programları KDV hariç 6 bin 500 TL. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bölümleri KDV dahil 19 bin 700 TL, Hukuk Fakültesi KDV dahil 19 bin 200 TL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi KDV dahil 18 bin 500 TL, İngilizce hazırlık KDV dahil 17 bin 600 TL, meslek yüksekokulları KDV dahil 9 bin 980 TL. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazırlık sınıfları KDV hariç 16 bin 500 TL. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ: İngilizce lisans programları KDV dahil 19 bin 380 TL. Türkçe lisans programları KDV dahil 18 bin 180 TL. Lisans programlarının İngilizce hazırlık sınıfı KDV dahil 19 bin 380 TL. Meslek yüksekokullarının Türkçe gündüz programlarında KDV dahil 6 bin 300 TL, Türkçe ikinci öğretim programlarında ise KDV dahil 7 bin 260 TL. İZMİR ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik Fakültesi KDV dahil 11 bin 900 TL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ile İngilizce Hazırlık Eğitimi KDV dahil 10 bin 900 TL, Hukuk Fakültesi KDV dahil 12 bin 900 TL, Hemşirelik Yüksekokulu KDV dahil 7 bin TL, Meslek Yüksekokulu programları KDV dahil 6 bin 500 TL. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ: İngilizce hazırlık dahil İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi programları KDV dahil 26 bin TL. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu KDV dahil 16 bin 600 TL. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ: Fakültelerin, meslek yüksekokullarının ve yüksekokulların İngilizce Hazırlık Programı ile tüm fakültelerin diğer sınıfları KDV hariç 19 bin 500 TL. Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu KDV hariç 13 bin 900, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ile Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu KDV hariç 15 bin 500 TL. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ: Fen-Edebiyat, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ve İletişim fakülteleri KDV hariç 18 bin TL. Hukuk Fakültesi KDV hariç 19 bin 500 TL. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu KDV hariç 11 bin 500 TL. Meslek Yüksekokulu programlarında 8 bin TL. Hazırlık sınıfı KDV hariç 17 bin TL. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve İşletme (İngilizce) bölümleri KDV hariç 16 bin TL. Matematik-Bilgisayar, İstatistik, Ekonomi ve Finans, Muhasebe ve Finans Yönetimi, İşletme (Türkçe), Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri KDV hariç 15 bin TL. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Psikoloji, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri KDV hariç 17 bin TL. Hukuk Fakültesi KDV hariç 19 bin TL. Ön lisans programlarından öğretim dili İngilizce, Rusça ve İspanyolca olan programlar ile Bilgisayar Programcılığı, Mimari Restorasyon, Gıda Teknolojisi, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Moda Tasarımı, Otomotiv Teknolojisi, Radyo ve Televizyon Programcılığı ile Fotoğrafçılık ve Kameramanlık programlarının gündüz ve ikinci öğretim ücreti KDV hariç 8 bin TL. Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce), Bilgisayar Teknolojisi (İngilizce), Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) gündüz ve ikinci öğretim eğitim ücreti KDV hariç 11 bin TL. Diğer önlisans programlarının gündüz ve ikinci öğretim ücreti KDV hariç 7 bin 500 TL. Uzaktan öğretim yapılan ön lisans programlarının öğretim ücreti KDV hariç 3 bin TL. Tüm lisans programlarının İngilizce hazırlık eğitimi ücreti KDV hariç 13 bin TL. Ön lisans programlarının İngilizce hazırlık eğitimi gündüz ve ikinci öğretim ücreti KDV hariç 7 bin 500 TL. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ: Diş Hekimliği Fakültesi KDV hariç 32 bin 400 TL, Tıp Fakültesi KDV hariç 26 bin 700 TL, Eczacılık Fakültesi KDV hariç 24 bin TL, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi KDV hariç 19 bin 250 TL, Fen-Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi, yabancı dil hazırlık programları KDV hariç 16 bin TL. Eğitim Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi KDV hariç 10 bin 750 TL. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ: Tüm lisans programları ve İngilizce hazırlık programı KDV hariç 13 bin 980 TL. Ön lisans programları KDV hariç 6 bin 620 TL. Uzaktan eğitim sistemiyle eğitim veren önlisans programlarında KDV hariç 2 bin 760 TL. TOBB ETÜ: Bütün bölümler ve programlar KDV dahil 17 bin 750 TL. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ: Tıp Fakültesi KDV hariç 35 bin TL, Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri KDV hariç 15 bin TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm programlarında KDV hariç 10 bin TL. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ: Hemşirelik Yüksekokulu KDV dahil 8 bin 500 TL, İngilizce hazırlık KDV dahil 10 bin TL. Fen-Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Uygulamalı Matematik KDV dahil 11 bin 500 TL, Psikoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri KDV dahil 13 bin 500 TL, Mimarlık Fakültesi KDV dahil 14 bin TL, Mühendislik Fakültesi KDV dahil 15 bin TL, İşletme Fakültesi İşletme (Türkçe) Bölümü, Turizm İşletmeciliği ve İşletme Enformatiği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bÖlümleri KDV dahil 13 bin TL, İşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik KDV dahil 14 bin TL, Sağlık Bilimleri YÜksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Bölümü KDV dahil 11 bin 500 TL, Ebelik Bölümü KDV dahil 8 bin 500 TL. IŞIK ÜNİVERSİTESİ: Hazırlık ve lisans programları KDV hariç 17 bin 500 TL. KOÇ ÜNİVERSİTESİ: Tıp Fakültesi hariç tüm bölümler KDV dahil 29 bin TL. Tıp Fakültesi KDV dahil 40 bin TL. Hemşirelik Yüksekokulu KDV dahil 7 bin 500 TL. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ: Eğitim Fakültesi KDV dahil 15 bin 235 TL. Hazırlık ve diğer fakülteler KDV dahil 18 bin 645 TL. Hemşirelik Yüksekokulu KDV dahil 7 bin 150 TL. Meslek Yüksekokulu KDV dahil 10 bin 175 TL. SABANCI ÜNİVERSİTESİ: Tüm programlar KDV dahil 27 bin 500 TL. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ: Bütün lisans programları KDV dahil 8 bin 200 ABD Doları karşılığı TL. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ: Tüm fakültelerde İngilizce hazırlık ve bölümler KDV hariç 15 bin 120 TL. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İngilizce Hazırlık ve bölümler KDV hariç 14 bin 040 TL. Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda Hemşirelik Bölümü KDV hariç 9 bin 180 TL. Beslenme ve Diyetetik Bölümü KDV hariç 10 bin 800 TL. Önlisans programlarında gündüz öğretimi İngilizce hazırlık sınıfı ve programı KDV hariç 6 bin 480 TL. İkinci öğretim KDV hariç 7 bin 290 TL. FATİH ÜNİVERSİTESİ: Tıp Fakültesi KDV dahil 20 bin TL. Eğitim Fakültesi KDV dahil 12 bin TL. Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin İngilizce programları ve Hukuk Fakültesi KDV dahil 16 bin 500 TL. Türkçe programları KDV dahil 14 bin 850 TL. Fen-Edebiyat Fakültesinin İngilizce ve dil programları KDV dahil 12 bin 650 TL, Türkçe programları KDV dahil 11 bin 550 TL. Hemşirelik Yüksekokulu KDV dahil 11 bin 550 TL. Meslek yüksekokulları ve ikinci öğretim programları KDV dahil 9 bin TL. Bütün ön lisans ve lisans programlarının hazırlık okulu KDV dahil 14 bin 500 TL. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ: Lisans programları, KDV hariç 11 bin 880 TL. Meslek Yüksekokulu KDV hariç 7 bin 128 TL. İngilizce lisans hazırlık KDV hariç 11 bin 880 TL, İngilizce ön lisans hazırlık KDV hariç 7 bin 128 TL. UFUK ÜNİVERSİTESİ: Tıp Fakültesi KDV dahil 18 bin 500 TL. Hukuk Fakültesi KDV dahil 16 bin 500 TL. Diğer fakülteler ile İngilizce Hazırlık programı KDV dahil 16 bin TL. Hemşirelik Yüksekokulu Lisans ve İngilizce hazırlık programı KDV dahil 9 bin 500 TL. Önlisans programları KDV dahil 7 bin TL. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ: İngilizce hazırlık sınıfı KDV dahil 13 bin 500 TL. Tüm fakülteler 15 bin TL. Meslek yüksekokulu programları KDV dahil 8 bin 500 TL. OKAN ÜNİVERSİTESİ: Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık, Sosyoloji ve Matematik Bölümü KDV hariç 18 bin TL. Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Hukuk Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin tüm bölümleri KDV hariç 19 bin 990 TL. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun (Spor Yönetimi hariç) tüm bölümleri KDV hariç 18 bin 500 TL. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümü KDV hariç 11 bin 800 TL. Güzel Sanatlar Fakültesi KDV hariç 18 bin TL. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu KDV hariç 15 bin TL. Önlisans programlarında bir yıllık eğitim ücreti İngilizce programlarında KDV hariç 10 bin TL. İkinci Öğretim programlarında KDV hariç 9 bin TL. Diğer programlarda 9 bin 500 TL. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ: İngilizce hazırlık sınıfı KDV hariç 16 bin TL. Lisans programları KDV hariç 16 bin 800 TL. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ : Hukuk Fakültesi KDV dahil 14 bin TL, Mühendislik Fakültesi KDV dahil 13 bin TL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KDV dahil 12 bin TL. Tüm önlisans programları KDV dahil 6 bin 500 TL. İngilizce hazırlık sınıfı KDV dahil 10 bin TL. MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KDV dahil 14 bin TL. Fen-Edebiyat Fakültesi KDV dahil 13 bin TL. Hazırlık Sınıfı KDV dahil 13 bin TL. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ: Hukuk Fakültesi KDV dahil 16 bin TL. Diğer tüm lisans programları KDV dahil 14 bin TL. Tüm önlisans programları KDV dahil 8 bin TL. İngilizce hazırlık programları KDV dahil 13 bin TL. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ: Tıp Fakültesi KDV dahil 35 bin TL. Diş Hekimliği Fakültesi KDV dahil 25 bin TL. Eczacılık Fakültesi KDV dahil 20 bin TL. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik ile Sağlık Yönetimi bölümleri KDV dahil 8 bin 500 TL. Beslenme ve Diyetitik Bölümü KDV dahil 10 bin TL. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü KDV dahil 12 bin 500 TL. Hazırlık Okulu KDV dahil 14 bin TL. İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: Lisans programları KDV dahil 20 bin TL. İngilizce Hazırlık KDV dahil 17 bin TL. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ: Tüm lisans programları KDV dahil 15 bin TL. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik Fakültesi KDV dahil 16 bin 500 TL. İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KDV dahil 14 bin 500 TL. Hukuk Fakültesi KDV dahil 16 bin TL. İngilizce Hazırlık Sınıfı KDV dahil 13 bin 500 TL. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik Fakültesi KDV dahil 13 bin 750 TL. Eğitim Fakültesi KDV dahil 12 bin TL. TOROS ÜNİVERSİTESİ: Tüm bölüm ve programlar ile İngilizce hazırlık programı KDV hariç 14 bin TL. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ: Tüm programlar KDV dahil 15 bin TL. FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ: Edebiyat Fakültesi KDV hariç 12 bin TL. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi KDV hariç 15 bin TL. İngilizce Hazırlık sınıfı KDV hariç 13 bin 800 TL. GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ: Hazırlık sınıfı KDV dahil 12 bin TL. Mühendislik programları KDV dahil 14 bin TL. Ekonomi ve İdari Bilimler programları KDV dahil 13 bin TL. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ: İngilizce Hazırlık Programı KDV dahil 7 bin TL. Eczacılık Fakültesi KDV dahil 25 bin TL. Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi KDV dahil 16 bin TL. Sağlık Bilimleri Fakültesi KDV dahil 11 bin TL. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu KDV dahil 7 bin TL. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU: İngilizce Hazırlık sınıfı KDV hariç 6 bin 500 TL. Tüm programlar KDV hariç 6 bin 800 TL. BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU: Öğretim ücreti Türkçe öğretim yapılan programlarda (II. Öğretim dahil) KDV hariç 8 bin 250 TL. İngilizce eğitim yapılan programlarda ve İngilizce hazırlık sınıfında KDV hariç 9 bin 120 TL. Uzaktan eğitim programı KDV hariç 4 bin 167 TL. İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU: Tüm programlar, ikinci öğretim dahil KDV hariç 7 bin 700 TL. İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU: Bir eğitim-öğretim yılı için KDV hariç 6 bin 450 TL. AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU: Tüm programlar KDV hariç 8 bin TL. BURSA FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU: İngilizce Hazırlık ve tüm İngilizce programlar 10 bin TL. Tüm Türkçe programlar 8 bin TL. GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU: Tüm bölümler KDV hariç 7 bin 500 TL. NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU: İngilizce Hazırlık sınıfı, I. öğretim ve II. öğretim programları KDV hariç 7 bin TL. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU: Türkçe öğretim yapılan programlarda KDV hariç 8 bin 100 TL. İkinci öğretim programlarda 6 bin 075 TL. İngilizce eğtim yapılan programlarda ve İngilizce Hazırlık sınıfı KDV hariç 8 bin 800 TL.