Vakalara yetişemediklerini söyleyen filyasyon ekipleri: Okula giden 8 yaşındaki bir çocuk 10 kişiye virüs bulaştırdı

Filyasyon ekiplerinde görev yapan sağlıkçılar, Covid- 19 vakalarının okulların açılmasıyla birlikte tırmanışa geçtiği ve bu nedenle vakalara yetişemediklerini anlattı. Ankara’daki filyasyon ekibinde görevli bir sağlıkçı “Okula giden 8 yaşındaki bir çocuk 10 kişiye virüs bulaştırdı” dedi.

İstanbul ve Ankara’daki filyasyon ekiplerinde görev yapan sağlık çalışanları, okulların açılmasıyla Covid-19 vakalarının arttığını ve vakalara yetişemediklerini söyledi.

Birgün'den İsmail Arı imzalı habere göre, Ankara'nın Çankaya İlçesindeki bir filyasyon ekibinde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen diş hekimi, “Son zamanlarda vaka sayılarının artmasıyla iş yükümüzde de büyük oranda bir artış oldu. Bazı hastaneler filyasyon ekibinde görevlendiren sağlıkçıları geri çekti. Yani filyasyonda görevli sağlıkçılar, hastanede görevli oldukları birimlere geri döndü. Bizim bölgemizde de filyasyon ekiplerinin sayısında bir artış yok, aksine bu durumdan ötürü bir azalma var. Filyasyon ekiplerinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülük çalışanları görevlendiriliyor. Hatta emniyetin sivil araçları ve polis memurları da filyasyon ekiplerinde görevlendiriliyor” dedi.

“VIP hasta meselesi çığırından çıktı”

“Okullar açılması ile de vaka sayıları patladı. Sekiz yaşındaki bir çocuk 10 kişiye virüs bulaştırdı. Çocuğun burnu dahi akmıyor ama 10 kişiyi enfekte etti” diyen Çankaya bölgesindeki filyasyon ekibinde görev yapan sağlıkçı şunları söyledi:

“Ayrıca, VIP hasta meselesi de iyice çığrından çıktı. İlçe sağlık müdürleri arasında bir Whatsapp grubu kurulmuş ve oraya bakanlıklardaki, müdürlüklerdeki torpillilerin bilgisi atılıyor. Eski bir bakan yardımcısının 19 yaşındaki oğlu, bizlere ‘Sizi arayalı yarım saat oldu, benim ilacım nerede’ diye hesap sorabiliyor. Ayrıca, torpilli hastalar, bizleri arayarak iki günde bir test yapmamızı da istiyorlar.”

“Yaşlılar da evde tedavi ediliyor”

Ankara'nın Keçiören İlçesindeki filyasyon ekibinde görev yapan bir sağlıkçı da “Hekim bulunmayan filyasyon ekipleri var. Normalde her filyasyon ekibinde bir hekim olurdu ama şimdi bir sağlık memuru veya hemşirenin ekip sorumlusu olduğu filyasyon ekipleri oluşturuldu. Filyasyon ekiplerinde çalışan arkadaşlarımız Covid-19’a yakalandığı için de ekip sayıları azalmaya başladı. Daha önce Covid-19’a yakalanan öğretmen yokken artık öğretmenler de yakalanıyor. Yine okula giden çocukların da hastalandığını görüyoruz. Hastaneye artık durumu çok fazla ciddileşen hastaları yatırıyorlar. 80 - 90 yaşındaki bir sürü hastalığı olan yaşlıları dahi biz evde tedavi ediyoruz” diye konuştu.

“Pozitif vakalar markete işe gidiyor”

İstanbul’un Kadıköy İlçesindeki bir filyasyon ekibinde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen diş hekimi ise “Ben beş buçuk ay Esenyurt ilçesinde görev yaptım şu anda da Kadıköy’deki filyasyon ekibinde görevliyim. Kadıköy’de günlük vaka sayısı 250 ila 400 arasında ama Esenyurt'ta günlük vaka sayısı 800 ila bin arasındaydı. Bu sayılar sadece pozitif vakalara ilişkin, temaslıları saymıyorum bile. Filyasyon, bulaşıcı hastalığın yerinde ve zamanında önlenmesidir ama biz bunu yapmıyoruz. Bakanlık vatandaşa şirin görünmek için tüm personeli araçlara doldurarak, listeler veriyor. Yetersiz araç ve personel sayısıyla da bütün gün size verilen listedeki vakalara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ulaşmaya çalıştığımız çoğu pozitif vaka bize 'İşteyim, markete gittim geleceğim' diyor. Pozitif vakalar bulaş riski artırıyor çünkü karantina kuralına uymuyorlar” ifadelerini kullandı.