Vaka sayısının yine 100'ü geçtiği Pekin'de ikinci dalga önlemleri: "Yüksek riskli" olanlar şehirden ayrılamayacak

Çin'in başkenti Pekin'de 27 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası bildirilirken vaka sayısı perşembe gününden bu yana 106'ya yükseldi. Pekin'de vakalarla yakın temasta bulunanlar dahil "yüksek riskli" olduğu belirlenen kişilerin kenti terk etmesi yasaklandı.

Reuters'ın aktardığına göre Çin'de Covid-19 vakalarında haftalar sonra gelen en büyük artışla birlikte salgında ikinci dalga endişeleri kuvvetlendi. Yeni vakalar Pekin'in güneybatısında her gün binlerce ton meyve sebze etin satıldığı ana toptan satış pazarı Xinfadi'de görüldü.

Pekin, kentteki 22 mahalleyi orta riskli alanlar olarak belirledi. Pekin, salgınının diğer kent ve eyaletlere yayılmasını durdurmak için salgını yayma riski bulunan insanların kentten ayrılmasını yasakladı ve bazı ulaşım hizmetlerini durdurdu.

Çin devlet medyasından yer alan habere göre, belediye yetkilileri, Pekin'den teyit edilmiş vakalarla yakın temasta bulunanlar gibi yüksek riskli kişilerin kentten ayrılmasına izin verilmediği bildirildi.

Kent dışına taksi hizmetleri ve Pekin ile Hebei ve Şantung eyaletleri arasındaki bazı uzun mesafeli otobüs güzergahları askıya alındı.

Çin'in finans merkezi Şangay, Pekin'den gelen bazı kişilerin iki hafta boyunca karantinaya alınmasını istedi.