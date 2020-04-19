Vaka sayısında Çin'i geçen Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?

T24 Haber Merkezi

Türkiye, Koronavirüs salgınında mutlak rakamlarda, dünyada vaka sayısında 7'inci, can kaybı sayısında 12'nci sırada bulunuyor. Nüfusuna oranla yapılan sıralamada ise dünyada vaka sayısında 36'ncı, can kaybı sayısında 38'nci sırada yer alıyor.

Türkiye, dün (18 Nisan) mutlak değerlerle yapılan sıralamada vaka sayısında 8'inci, ölüm sayısında ise 12'deydi. Türkiye, dün vaka sayısında İran'ı geçerken, bugün de Çin'i geçerek sıralamada 7. sırada yer aldı.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Vatikan, Andorra, Lüksemburg, İzlanda, İspanya, Cebelitarık, Faroe Adaları, Man Adası, Belçika, İsviçre, Falkland Adaları, İrlanda ve İtalya izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, İspanya, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda, Sint Maarten, İsviçre ve İsveç izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 86 bin 306 vaka ile dünyada 36'ncı; 2 bin 17 ölüm ile 38'nci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 7'inci, ölüm sayısında da 12'nci durumda görünüyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD İspanya İtalya Fransa Almanya Birleşik Krallık Türkiye Çin İran Rusya Belçika Brezilya Kanada Hollanda İsviçre

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

ABD İtalya İspanya Fransa Birleşik Krallık Belçika İran Çin Almanya Hollanda Brezilya Türkiye İsveç Kanada İsviçre

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