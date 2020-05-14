Vaka sayısı sıfır diye şehir sokağa döküldü

Ordu'da yeni Covid-19 vakası görülmediği şeklindeki açıklamaların ardından büyük kalabalıklar halinde sokağa çıkıldı.

Covid-19 hastasının bulunmadığı açıklanan Ordu'da sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı konusunda yapılan uyarılara dikkat edilmedi. Ordu'daki yerel basın muhtemel tehlikelere işaret eden haberler yayınladı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, dün yaptığı açıklamada kentte Covid-19 vakası bulunmadığını açıklamıştı.

"Vatandaşlarımız maskeyi stil olarak kullanıyor"

Şehirde yaya trafiğinin yoğun olduğu İsmet Paşa ve Süleyman Felek caddelerinde neredeyse Koronavirüs salgını öncesindeki günlerden görüntülere sahne olurken, uzmanlar bu tablonun çok büyük tehlikelere davetiye çıkardığını ifade etti.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, “Böyle gidersek vaka sayısı artar ve tekrar karantina kararı alınır. Bu kez alınan karantina kararı öncekinden daha ağır olur” dedi. Enginyurt, Ordu Yeni Dönem gazetesinden Soner Özdemir’e yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız maalesef maskeyi stil olarak kullanıyor. Kimisi evde yaptığı maskeyi kullanıyor, kimisi maskeyi çenesine takıyor. Maske ağız ve burunu kapatmalı ve cerrahi maske olmalıdır” diye konuştu.

Ordu Vizyon gazetesinde yer alan haberde de sokaklarda sosyal mesafe kuralının neredeyse yok denecek hale geldiğine ve maskesiz insanların çokluğuna dikkat çekildi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, dün yaptığı açıklamada kentte korona virüsü vakası bulunmadığını duyurmuştu.