Vaka sayıları arttı; ABD Başkan Yardımcısı Pence 'önlem eksikliği' nedeniyle ziyaretlerini iptal etti
28 Haziran 2020 09:30
ABD'de 5 eyalet cumartesi günü en yüksek günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarını kaydetti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkede vaka sayılarının hızla arttığı Güney ve Batı eyaletlerindeki kampanya etkinliklerini iptal etme kararı aldı.
Reuters'ın aktardığına göre, ABD'de toplam Covid-19 vaka sayısı 2 milyon 500 bine, can kaybı ise 125 bine çıktı. Florida'da cumartesi günü 9 bin 835 yeni vaka, Arizona'da 3 bin 691 yeni vaka kaydedildi.
Kampanya yetkililerinin aktardığına göre, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida ve Arizona'daki etkinliklerini 'önlem yetersizliği' nedeniyle iptal etme kararı aldı.
ABD'de günlük vaka artışının daha fazla olduğu eyaletlerin ekonominin daha erken açıldığı, normalleşme sürecine daha önce başlayan eyaletler olması dikkati çekti.