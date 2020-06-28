Vaka sayıları arttı; ABD Başkan Yardımcısı Pence 'önlem eksikliği' nedeniyle ziyaretlerini iptal etti

ABD'de 5 eyalet cumartesi günü en yüksek günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarını kaydetti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkede vaka sayılarının hızla arttığı Güney ve Batı eyaletlerindeki kampanya etkinliklerini iptal etme kararı aldı.

Reuters'ın aktardığına göre, ABD'de toplam Covid-19 vaka sayısı 2 milyon 500 bine, can kaybı ise 125 bine çıktı. Florida'da cumartesi günü 9 bin 835 yeni vaka, Arizona'da 3 bin 691 yeni vaka kaydedildi.

Kampanya yetkililerinin aktardığına göre, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida ve Arizona'daki etkinliklerini 'önlem yetersizliği' nedeniyle iptal etme kararı aldı.