Vaka almaya giden ambulans şoförünü yolda darp ettiler!

Hatay'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasına müdahaleye giden ambulansın şoförü, kendisine yol vermeyen sürücü tarafından darp edildi. Olayı anlatan ambulans şoförü, ''Bana yol vermediler. Tekme, tokat bana girdi. Şikâyetçiyim" dedi. Araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs vakasına müdahale etmek üzere olay yerine giden sağlık ekibi, Atatürk Caddesi üzerinde araç sürücüsünün yol vermemesi nedeniyle tartıştı.

36 yaşındaki ambulans şoförü Mustafa Başbay ile sürücü arasındaki sözlü tartışma kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs Başbay'ı ambulanstan indirerek darp etti.

"'Sen bu yoldan gidemezsin' dedi"

Yüzünde, boynunda darp izleri olan ambulans şoförü Başbay, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.



Olayı anlatan Başbay, "Koronavirüs vakasına gidiyordum. Yol istedim. 'Sen bu yoldan gidemezsin' dediler. Sirenlerimi çaldım. Halen bana yol vermediler. Tekme, tokat bana girdi. Şikâyetçiyim" dedi.

Saldırganın, Mustafa Başbay’ı darp ettiği anlarda, sivil halde askeri personel olduğunu söyleyen bir kişinin kavgayı ayırmaya çalıştığı görülürken, saldırgan şahsın ‘ben polisim’ dediği de görüntülerde duyuldu. Ancak saldırganın polis olmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.