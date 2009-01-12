‘Vak vak’operasyonu

Jandarma ekipleri Sakarya’da kaçak avcıları yakaladı, ördekleri serbest bıraktı



Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında kalan dünyanın ikinci su basar ormanı olarak bilinen ve koruma altında bulunan Acarlar Göleti’nde son aylarda artış gösteren kaçak avcılara yönelik olarak Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre Koruma ekipleri sabah erken saatlerde baskın yaptı.



Sabahın ilk ışıkları ile başlayan operasyonda jandarma timleri teknelerle Acarlar Göleti’ne açılarak sazlıklar arasında kaçak avlanan avcıların kurduğu gümeleri (tuzakları) belirledi. Akşam saatlerine kadar süren denetimlerde suçüstü yakalanan 2 avcı hakkında işlem başlatılırken, yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucu 8 canlı Mühre (Yem olarak kullanılan canlı ördek), 2 vurulmuş yaban ördeği, 1’i ruhsatsız 2 av tüfeği, çak sayıda fişek ve 1 kayık ele geçirildi.



Operasyon sırasında kaçak avcıların yasal olmayan bir şekilde kurdukları 10 güme yakılarak imha edilirken, çok sayıda kasnak tipi balık ağıda ekipler tarafından toplandı.