‘Vak vak’operasyonu

Jandarma ekipleri Sakarya’da kaçak avcıları yakaladı, ördekleri serbest bıraktı
Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında kalan dünyanın ikinci su basar
ormanı olarak bilinen ve koruma altında bulunan Acarlar Göleti’nde son
aylarda artış gösteren kaçak avcılara yönelik olarak Sakarya İl
Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre Koruma ekipleri sabah erken
saatlerde baskın yaptı.
Sabahın ilk ışıkları ile başlayan operasyonda
jandarma timleri teknelerle Acarlar Göleti’ne açılarak sazlıklar
arasında kaçak avlanan avcıların kurduğu gümeleri (tuzakları)
belirledi. Akşam saatlerine kadar süren denetimlerde suçüstü yakalanan
2 avcı hakkında işlem başlatılırken, yaklaşık 4 saat süren operasyon
sonucu 8 canlı Mühre (Yem olarak kullanılan canlı ördek), 2 vurulmuş
yaban ördeği, 1’i ruhsatsız 2 av tüfeği, çak sayıda fişek ve 1 kayık
ele geçirildi.
Operasyon sırasında kaçak avcıların yasal olmayan bir
şekilde kurdukları 10 güme yakılarak imha edilirken, çok sayıda kasnak
tipi balık ağıda ekipler tarafından toplandı.