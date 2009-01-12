T24 LogoT24 Logo
Çevre

‘Vak vak’operasyonu

Jandarma ekipleri Sakarya’da kaçak avcıları yakaladı, ördekleri serbest bıraktı

12 Ocak 2009 02:00

Jandarma ekipleri Sakarya’da kaçak avcıları yakaladı, ördekleri serbest bıraktı

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında kalan dünyanın ikinci su basar ormanı olarak bilinen ve koruma altında bulunan Acarlar Göleti’nde son aylarda artış gösteren kaçak avcılara yönelik olarak Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre Koruma ekipleri sabah erken saatlerde baskın yaptı.

Sabahın ilk ışıkları ile başlayan operasyonda jandarma timleri teknelerle Acarlar Göleti’ne açılarak sazlıklar arasında kaçak avlanan avcıların kurduğu gümeleri (tuzakları) belirledi. Akşam saatlerine kadar süren denetimlerde suçüstü yakalanan 2 avcı hakkında işlem başlatılırken, yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucu 8 canlı Mühre (Yem olarak kullanılan canlı ördek), 2 vurulmuş yaban ördeği, 1’i ruhsatsız 2 av tüfeği, çak sayıda fişek ve 1 kayık ele geçirildi.

Operasyon sırasında kaçak avcıların yasal olmayan bir şekilde kurdukları 10 güme yakılarak imha edilirken, çok sayıda kasnak tipi balık ağıda ekipler tarafından toplandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24