Vajinal mantarları doğal çözümlerle yok edin

Vajinal mantar sorunu kadınların sıkça karşılaştıkları sorunların başında geliyor. İşte kolayca uygulanabilecek doğal çözümler...



Vajinal mantar enfeksiyonuna neden olan "candida 3ns" mantarları aslında her kadının vajinasında doğal olarak vajina florası sağlıklı olduğu sürece de herhangi bir probleme yol açmıyorlar. Ancak zayıflayan bağışıklık sistemi, antibiyotik kullanımı veya doğum kontrol hapları kullanımı gibi nedenler vajina florasını bozabiliyor, bunun sonucunda da 3 hücreleri aktif hale gelip çoğalmaya başlıyor. İlaç tedavisiyle yakınmalar büyük bir oranda gideriliyor. Ayrıca latif yöntemler de tedaviye yardımcı olabiliyor.



Aromaterapi: Enfeksiyonun ilk dönemlerinde, yapacağınız oturma banyosu yakınmalarınızın hafiflemesini sağlayabiliyor: 1 yemek kaşığı ölüdeniz tuzu ile e lavanta karışımından oluşan 5 damla yağı kaynar suya edin. İsterseniz suyun içine, kabuğunu soyduğunuz 1 diş sarımsak da atabilirsiniz. Ardından suyun üzerine doğru çömelerek buharın vajinal bölgenize ulaşmasını sağlayın.



Şifalı bitkiler: Büyük bir pamuk parçasını, hazırlamış olduğunuz papatya çayına daldırın. Ardından vajinal bölgenizi bu pamukla, sabah ve akşam olmak üzere, günde 2 kez önden arkaya doğru yavaşça silin. Aynı işlemi isterseniz defne yaprağıyla da yapabilirsiniz: Bir miktar defne yaprağını dalları ve yemişleriyle birlikte 1 litre suda kaynattıktan sonra süzün. Vajinal bölgenizi bu suyla günde 2 kez yıkayın.



Demirhindi çayı da vajinal mantara karşı etkili olabiliyor: Bir fincan kaynar suyun içine 1 çay kaşığı demirhindi katıp çayın demlenmesi için kısa bir süre bekleyin. Çayı süzdükten sonra sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez için.

