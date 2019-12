'Vahşi' Rooney, maçın önüne geçti

İngiliz basını Beşiktaş-Manchester United maçına ilişkin haberlerinde Wayne Rooney'nin agresif tavırlarını ön plana çıkartırken, The Sun, ''Vahşi Rooney, ayakkabılarını fırlattı'' başlığını kullandı.



İngiliz medyası, Manchester United'in Beşiktaş karşısında kazandığı başarıdan çok, Rooney'in agresifliğine yer verdi. Manchester United'in Beşiktaş karşısında elde ettiği galibiyet, memnuniyetle karşılanırken, takımını 76. dakikada attığı golle galibiyete taşıyan Paul Scholes ise maçın adamı ilan edildi.



Ferguson: Şimdiye kadar duyduğum en yüksek



The Dailiy Telegraph gazetesi, maçla ilgili haberine, 'Avrupa'da kazandıran başlangıç' başlığını attı. Manchester Unitedli Rooney'in oyundan alınmasının ardından gösterdiği agresif hareketlere dikkatin çekildiği haberde, bu hareketleri teknik direktör Alex Ferguson'un umursamadığı ifade edildi. Haberde ayrıca, Ferguson'un, Beşiktaş taraftarlarıyla ilgili, 'Şimdiye kadar duyduğum en yüksek sesi çıkardılar. Bütün gece hiç durmadılar' şeklindeki açıklamasına da yer verildi.



The Guardian: Rooney'in öfkesi, galibiyetin önüne geçti



The Guardian gazetesi ise haberi 'Rooney'in öfkesi, United'ın Türkiye'de kazanmasının üzerindeki ışıltıyı aldı' başlığıyla verdi. İngiliz oyuncu Rooney'in öfkesine hakim olamamasını eleştiren Guardian, ayakkabısının sağ tekini yere fırlatan oyuncunun, daha sonra Beşiktaşlı taraftarlarla sözlü tartışmaya girdiğini yazdı. Rooney'in, 63. dakikada oyundan alınmasının ardından bulunduğu yerde Beşiktaşlı taraftarların söylediklerini duyarak yeniden sinirlenmesi üzerine, güvenlik güçlerinin bu alanı boşalttığı da haberde yer aldı.



Bir diğer İngiliz gazetesi Mirror da, ''Scholes'un golü United'a kazandırdı'' başlığını kullanılırken, Nani'nin başarısız vuruşunun ardından penaltı noktası yakınına hayalet gibi giren Scholes'in golü attığı ifade edildi.



The Sun: 'Vahşi' Rooney, ayakkabılarını fırlattı



The Sun ise ''Vahşi Rooney, ayakkabılarını fırlattı'' başlığını kullandı. Haberde, Ferguson'un, Rooney ile ilgili, ''dün akşam bir saat boyunca yalnız oynadığı'' şeklindeki sözlerine yer verildi. Haberde ayrıca Gerry Nevil'in ''Türk taraftarlar, Avrupa'da benzeri olmayan bir atmosfer yaratıyorlar'' ifadesi yer aldı.



Metro: Ferguson lazere öfkelendi



İngiltere'de günlük yayımlanan ücretsiz gazete Metro ise 'United, Turkiye'de kazandı, ancak Fergie lazere öfkelendi' başlığını kullandı. Maçın ilk yarısında 'Jonny Evans'ı hedef alan lazer ışığına' dikkati çeken gazetenin haberinde, Ferguson'un polisin bu durumu düzelttiğini söylediği ifade edildi.



İngiliz Sky televizyonunun internet sayfalarında da Manchester United'in sıkı bir şekilde Beşiktaş'a direndiği, Rooney'in maçta pek başarı kaydetmediği yorumu yapıldı.