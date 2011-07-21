Vahşi leopar, kasabayı birbirine kattı,

T24

Orman güvenliğinden sorumlu görevliye saldırdıktan sonra kaçan leoparı sakinleştirmek uzun süre mümkün olmadı.Dev kedi ancak, nüfusun yoğun olduğu bölgelere geldiğinde ve kalabalıktan dolayı dikkati dağıldığında görevliler tarafından yaralanarak etkisiz hale getirildi. Yaralı leopar, veterinerdeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Objektifler o dehşet anlarında şu görüntüleri yakaladı ve dünyaya geçti. Fotoğraflar insanla leoparın amansız mücadelesini tüm dehşeti ile gösteriyor...