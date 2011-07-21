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Dünya

Vahşi leopar, kasabayı birbirine kattı,

Orman güvenliğinden sorumlu görevliye saldırdıktan sonra kaçan leoparı sakinleştirmek uzun süre mümkün olmadı.

21 Temmuz 2011 03:00

T24 - Hindistan'ın Siliguri kentinde ormandan çıkıp bir kasabada başıboş dolaşmaya başlayan leopar, 6 kişiyi pençe atarak yaraladı.

Orman güvenliğinden sorumlu görevliye saldırdıktan sonra kaçan leoparı sakinleştirmek uzun süre mümkün olmadı. 

Leopar dehşet saçtı

Dev kedi ancak, nüfusun yoğun olduğu bölgelere geldiğinde ve kalabalıktan dolayı dikkati dağıldığında görevliler tarafından yaralanarak etkisiz hale getirildi. Yaralı leopar, veterinerdeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Leopar dehşet saçtı

Objektifler o dehşet anlarında şu görüntüleri yakaladı ve dünyaya geçti. Fotoğraflar insanla leoparın amansız mücadelesini tüm dehşeti ile gösteriyor... 

Leopar dehşet saçtı



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