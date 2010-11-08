Vahşet perdesi aralanıyor!

T24 - Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde temmuz ayında bir çöp konteynerinde bulunan diz kapağının altından kesilmiş, tırnakları ojeli iki bacakla ilgili soruşturmasını genişleterek sürdüren polis, önemli ipuçları elde etti.

Adli Tıp Morgu’nda incelenen ve elektrikli testere ile 3 hamlede kesildiği belirlenen bacakların, yürütülen soruşturma sonucu 22 yaşındaki genç kıza ait olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisinin yakalanması için genç kızın kimliği açıklanmadı. Cinayetin, genç kızın eski sevgilisi tarafından işlendiği yolunda önemli bulgular elde Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şimdi genci arıyor.