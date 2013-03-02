Vahide Gördüm ve Altan Gördüm boşandı

Oyuncu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm 22 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

1991’de Ankara Sanat Tiyatrosu’nda tanışarak evlenen Gördüm çifti evliliklerini İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada anlaşmalı olarak sona erdirdi.

Vahide Gördüm’üm meme kanseri tedavisinin ardından çiftin boşanacakları yönündeki dedikodular çıkmış Altan Gördüm ise bu haberleri “Eğer Vahide Hanım benden boşanıyorsa, benim haberim yok. Böyle bir şey olursa benim bundan haberim olur. Ayrılık kararı tek taraflı değil, her ikimizin de bilgisi sonucu alınır. Boşanma olacaksa, bu kararı birlikte veririz” diyerek yalanlamıştı.

Ancak Altan Gördüm daha sonra yaptığı yazılı bir açıklama ile “Karşılıklı anlaşarak evliliğimizi sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bundan sonra kızımızın da içinde bulunduğu bu ilişki, karşılıklı dostluk ve saygı içerisinde devam edecektir. Sanat alanında yaptığımız ortak üretimlerde bundan sonra da birlikte yol almayı sürdüreceğiz” demişti.